Autistische Owen: Ik wil het net als in de film

In de film kijken de ouders terug op de ontwikkeling van Owen en volgen we zijn huidige leven: hij heeft een Disneyclub opgericht waarin mensen met autisme praten over de zaken die ze tegenkomen in het leven op basis van Disney-thema’s (zoals volwassen worden). Er is duidelijk veel aandacht (en geld) gestopt in de film. De vader – journalist en schrijver – kan goed vertellen, er is sterk videomateriaal aanwezig en de animaties zijn van meerwaarde. Regisseur Ross Williams: ,,Ik wil ook inzicht geven in het leven van mensen als Owen. Zijn visie op de wereld is ontwapenend omdat hij niet beïnvloed is door sociale conventies die erop gericht zijn om spontaniteit in te dammen.’’



Ross Williams ‘ontdekte’ het verhaal van Owen omdat hij samenwerkte met vader Ron bij ABC en PBS. Pullitzer-prijswinnaar Ron schreef een boek over zijn zoon en Williams kocht de rechten. Aanvankelijk wilde hij alleen het verhaal uit het boek zelf volgen, totdat hij merkte dat het verhaal van het volwassen worden van de jongen zelf perfect bij de film zou passen. ,,De Disneyfilms hebben Owen een soort basis gegeven, maar door het gedeelte waarin hij volwassen wordt toe te voegen, blijkt dat het leven geen Disneyfilm is. Ik wilde laten zien hoe hij het redt in die echte wereld.’’