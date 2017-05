Autobiografie Monica Geuze knalt binnen in bestsellerlijst

Vijf weetjes over het extravagante huwelijk van Pippa Middleton

13:38 Nog drie nachtjes slapen en dan is Pippa Middleton niet meer het bruidsmeisje in de strakke billenjurk, maar een stralende bruid. Het zusje van hertogin Kate Middleton en schoonzus van de Britse prins William stapt aanstaande zaterdag in het huwelijksbootje met het steenrijke financieel genie James Matthews. Volgens Britse media pakken de twee groots uit. Wat weten we daarover?