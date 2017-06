AZC in GTST zorgt voor woede onder fans

Meerdijk, het dorp uit Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) raakt verscheurd door een discussie over vluchtelingenopvang. Voor veel kijkers hoeft dat niet, zo’n thema in de soap. ‘GTST is staatsgevaarlijk.’

Er liggen geen varkenskoppen voor een moskee, de Mobiele Eenheid heeft nog geen charges hoeven uit te voeren, maar ook aan Meerdijk gaat de vluchtelingencrisis niet voorbij. De huisvesting van een groep vluchtelingen in het televisiedorp houdt de gemoederen stevig bezig. In gezinnen, in de plaatselijke horeca en ook op straat.

Waar in nogal wat andere Nederlandse plaatsen met een (mogelijk) asielzoekerscentrum de tegenstanders de straat op gingen, demonstreren in Meerdijk juist de voorstanders, met op hun kartonnen borden als ‘zeg ja tegen het azc’.

Belangrijk thema

Meerdijk, waar ligt dat ook alweer? Centraal in het avondritueel van ongeveer 1 miljoen Nederlanders, die elke werkdag afstemmen op Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). In de soapserie van RTL 4 is de vluchtelingencrisis momenteel een belangrijk thema door de verplaatsing van het asielzoekerscentrum in Meerdijk, de bekendste niet-bestaande plaats van Nederland. De tiener Rover ijvert voor een centrale locatie voor het centrum, midden in de samenleving.

Zijn vader, ondernemer Bill, wil juist dat de vluchtelingen aan de rand van de stad worden opgevangen vanwege zijn zakelijke belangen dichtbij de plek waar zijn zoon zich voor inzet. Rover stopt al zijn energie in het werk voor de vluchtelingen en laat zijn opleiding verslonzen, wat zijn moeder Linda niet bevalt.

Amir

Ruim een maand lang speelt de vluchtelingenopvang een grote rol in de succesvolste Nederlandse soapserie. De GTST-kijkers maakten in die periode ook kennis met Amir, een Afghaanse arts die twee jaar geleden naar Nederland kwam – op de vlucht voor het geweld in zijn vaderland.

Op sociale media als Twitter en Facebook zijn de reacties op de actuele verhaallijn in GTST overwegend negatief. Een greep: ,,Kom je als kind uit school, wil je even ontspannen bij #gtst, word je daar ook gehersenspoeld met #vluchtelingen,’’ tweet @A_Driaantje op 19 juni. En 10 dagen later: ,,De hersenspoeling van onze jeugd is compleet: drank-, drugs-, homo- en vluchtelingenpropaganda. #GTST is Staatsgevaarlijk. #boycot’’

,,Rover is een drammer en we worden moe van dat vluchtelingengezeur. Het zijn gelukzoekers op zoek naar het land met de meeste €’s. #GTST,’’ tweet @dampen2016 uit Delft.

Blij

Andere geluiden zijn er ook, zij het spaarzamer: Mieke Biesheuvel uit De Rijp tweet: ,,Rover zet zich in voor vluchtelingen. Verhalen raken de waarheid. Blij met deze aandacht!’’

Hoewel de kijkcijfers sinds half mei geen grote neerwaartse trend laten zien, zijn er bij de GTST Fanclub meerdere reacties binnengekomen van fans die overwegen te stoppen met kijken vanwege ‘het politiek geladen onderwerp’, stelt een woordvoerder van de club.

,,Walgelijk,’’ noemt @dampen2016 (die zich aan de telefoon voorstelt als Lucienne) de aandacht voor vluchtelingenproblematiek in haar favoriete serie desgevraagd. ,,We horen al niet anders dan over vluchtelingen. En oh, oh, oh, wat zijn ze allemaal zielig. Maar als je gaat spitten op internet kom je heel andere verhalen tegen. En dan hoor ik politici zeggen: we hebben ze hard nodig hier, er komen vooral hoogopgeleiden. Nou, we hebben ze helemaal niet nodig, echt niet.’’

Gedoe

Normaal gesproken kijkt Lucienne, juist vlak voor de zomer, altijd naar GTST. Dit jaar niet. ,,Vlak voor de zomerstop is er altijd zo’n spannende cliffhanger, die wil ik niet missen. Maar dat gedoe met de asielzoekers komt me mijn neus uit. Dus ik sla nu heel veel uitzendingen over. Dit is heel vervelend.’’

In een reactie stelt Rohan Gottschalk, creative producer van Goede Tijden, Slechte Tijden. ,,Wij vinden het belangrijk dat Meerdijk en haar bewoners niet buiten de realiteit staan en ook realistische thema’s beleven, iets waar kijkers zich aan kunnen relateren. Dat hoeft niet bij elk thema of onderwerp, maar we proberen daarin een juiste mix te vinden. Het doel is om interessante, boeiende verhalen te vertellen. Zoals bij elk thema wat in GTST aan bod komt. Het begint bij onze karakters: wat drijft hen? In dit geval begon het verhaal bij Rover: we waren op zoek naar iets waarvoor hij zich inzet, en waarmee hij in conflict komt met zijn ouders Bill en Linda. Ze hebben alledrie een ander belang, een andere visie, hebben andere waardes in het leven. Dat botst, en dat maakt verhaal. Daarbij hebben we jaren geleden ook al een verhaal met een vluchteling behandeld, waarbij Laura een vluchteling in huis nam.’’

Hoe lang de vluchtelingenopvang een thema blijft in Meerdijk, wil Gottschalk niet verklappen. ,,Over verhaallijnen worden geen uitspraken gedaan, ongeacht het thema.’’