Baby Hazes niet lekker en tweelingzus zwangere Tess ook in verwachting

Rob traceert dubbelganger

Radiomaker Rob Stenders (52) baalt als een stekker door het besluit van NPO Radio 2 om zijn programma Platenbonanza per september te schrappen. Maar gelukkig kan de dj ook nog lachen. Hij keek naar een herhaling van de SBS6-realityreeks Groeten uit de Rimboe en ontdekte zijn 'dubbelganger'. In dit geval Hans Massing uit Nootdorp.

Frogers aan de borrel

René en zijn echtgenote Natasja Froger borrelden gisteravond in beachclub L'Opera in Saint-Tropez (Zuid-Frankrijk) met zoonlief Danny (29) en zijn nieuwe vriendin Ann-Dominique. En volgens Danny was het gezellig.

Gister een super gezellige avond gehad! ❤️ #familyfirst💯 Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 22:48 PDT

Frans traint zich suf

De altijd met zijn gewicht worstelende volkszanger Frans Bauer doet momenteel een zoveelste poging om een paar kilootjes af te vallen. Zelfs op zijn vakantieadres werkt hij zich nog in het zweet. Frans eet niet alleen magere producten, hij rent ook gemiddeld 10 kilometer over de boulevard. ,,Fit'', omschrijft Bauer zijn conditie op dit moment.

10 km zit er weer op !!! #fit #tourdefrans #2018 Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Aug 2017 om 3:55 PDT

Tess en tweelingzus zwanger

Presentatrice Tess Milne (29) en haar tweelingzus Lisa blijken op hetzelfde moment zwanger te zijn. Dat maakte Tess vandaag bekend op sociale media. ,,Het is altijd beter om samen in verwachting te zijn'', pent Tess bij een foto waar zij en haar zus op staan. Tweelingen zijn overigens niet op komst. Want volgens Tess staan ze op het kiekje met z'n vieren afgebeeld.

It's always better.. preggy together! @lisaamil 👯 #twins #pregnant #metznvierenopdefoto Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Aug 2017 om 2:27 PDT

Baby Hazes niet helemaal lekker

Papa Dré (23) heeft altijd grote lol met zijn zoontje. Zo filmt de zanger de kleine spruit, terwijl hij onderuitgezakt op de bank ligt. ,,Zo lijk je niet helemaal lekker hè'', zegt André lachend.

Always. Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Aug 2017 om 1:16 PDT

On the road

Art Rooijakkers is op vakantie met zijn gezin. De Wie is de Mol-presentator plaatst een foto op Instagram waarop hij met een van zijn dochtertjes in het water staat. ,,Nee, je kán niet op water staahaan!" grapt de 49-jarige Art.

"Nee, je kán niet op water staahaan!" #pukenkeesjeontheroad Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Aug 2017 om 2:23 PDT

Lil' Kleine houdt van papa

Lil' Kleine, ook wel bekend als Jorik Scholten, houdt zielsveel van zijn vader. Dit uit de 22-jarige rapper op social media. ,,Mijn held, mijn alles, mijn geluk... MIJN VADER! Voor u doe ik dit en zal ik het altijd blijven doen! Ik hou van u papa."

Mijn held, mijn alles, mijn geluk... MIJN VADER! Voor u doe ik dit en zal ik het altijd blijven doen! Ik hou van u papa ❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Aug 2017 om 0:22 PDT

Total loss

Tweeënhalve week ochtend- én avondshows draaien: dat is wel een serieuze uitdaging. Toch is het 3FM-dj Sander Hoogendoorn (29) gelukt. Het is aan hem te zien, want hij ligt voor pampus op de bank...

Vakantieganger Wolter

Wolter Kroes zoekt de zon op. De 48-jarige zanger plaatste vanochtend vroeg al een paar foto's van het beginnende avontuur. Een met zijn vrouw en een met zijn zoon. ,,We zijn er klaar voor'', aldus Wolter. Waar zou de reis naartoe gaan?

We zijn er klaar voor Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 23:22 PDT

Goedemorgen allemaal. Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 22:29 PDT

