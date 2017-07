Bartho Braat voor de eerste keer opa geworden

De voormalig GTST-acteur (Jef Alberts in de soapserie) is niet weg te slaan bij zijn kersverse kleinzoon, zo vertelt hij vandaag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. ,,Ik heb hem tot nu toe geloof ik wel iedere dag gezien. Ik moet hem dan gewoon even zien en even vasthouden. En om de dag koken we ook nog voor de kersverse ouders. Ik geniet ervan met volle teugen. Ja echt."