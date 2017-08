Beau is de perfecte vervanger van Matthijs

angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft drie keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Mag ik eens iets geks roepen vandaag? Weet u wie ik nou voor me zie, op de vacante plek op NPO 1 die ontstaat nu Matthijs van Nieuwkerk nog maar zes maanden per jaar De Wereld Draait Door wil doen, toevallig op hetzelfde moment dat hij salaris moet gaan inleveren? Beau van Erven Dorens. Ja, heus!

Veegt u gerust eerst even de tranen van de lach uit uw ogen. Of bries rustig nog even door dat die Angela nu definitief gestoord is geworden. Dan leg ik ondertussen uit waarom het mij wél een goed idee lijkt en zelfs een beter idee dan Eva Jinek naar de vooravond halen.

1. Het nieuwe programma moet qua opzet op DWDD lijken, luiden de orders van het bestuur van de publieke omroep. Magazine-achtig, met verschillende onderdelen, waardoor de kijker die thuiskomt, moet koken en de kinderen ook nog een beetje aandacht wil geven, makkelijk halverwege kan invallen.

2. Beau heeft afgelopen zomer bewezen dat hij er klaar voor is om zo’n dagelijkse talkshow te presenteren. Hij switcht moeiteloos van lichte naar zware onderwerpen. Bovendien barst hij van de flair om zo’n rubriek te dragen. Zag hem bijvoorbeeld weer eens lekker bezig in Linda’s Zomerweek dinsdagavond. Boulevard, NSE, Shownieuws, Summer Night, tafelheer bij DWDD - zijn overvolle cv is goedbeschouwd één lange opmaat naar deze plek.

3. Hij is natuurlijk een grachtengordelkakker eerste klas, maar tegelijkertijd zie ik Beau vooral als goedwillende huisvader die midden in het leven staat en die snapt waar gewone mensen zich druk om maken. Kijk hoe hij omging met de daklozen in The Amsterdam Project. Onder de vleugels van een minder linkse omroep - Avrotros bijvoorbeeld - moet hij in staat zijn om een volksere variant van DWDD te maken.

4. Probleempje: hij riep onlangs dat hij het jaarsalaris van 180.000 euro bij de publieke omroep veel te laag vindt. Maar Beau is in het verleden al vaker op uitspraken teruggekomen. Eén guitige blik in de camera en je vergeeft hem alles. Tenminste ik wel. Ja, zelfs die uithaal naar Boer zoekt Vrouw bij Linda op de bank.

5. Eva Jinek kan gewoon op de late avond blijven, waar ze top is en haar eigen plek heeft veroverd naast Jeroen Pauw. Waarom zou ze ineens opnieuw moeten beginnen als ‘vakantie-invaller’ van Matthijs?

6. En tenslotte: Beau bij de publieke omroep, dat is zo idioot, dat alleen is de moeite van het kijken al waard.

