Beau: Zien hoe ik dit ga volhouden zonder in elkaar te storten

InterviewTrillend zat hij voor de eerste uitzending van RTL's Summer Night in de schmink. Vijf dagen later kijkt Beau van Erven Dorens terug op een heerlijke, maar pittige job. ,,Een monsterklus.”

Hoe bevalt het na de eerste week?

Van Erven Dorens: ,,Ik ben als een kind zo gelukkig. Heerlijk, al voelde het wel als een soort proefwerkweek, waar mijn drie oudste pubers ook inzaten. Het waren spannende dagen, vooral maandag voor de eerste uitzending. Zat ik trillend in de schmink. Bloednerveus was ik. De eerste twintig zinnen kwamen van de automatische piloot. Nu gaat het al beter.''

De kijkcijfers zijn goed, zo’n 700.000 gemiddeld.

,,Ook dat was spannend, want het draait nu eenmaal om die cijfers in deze commerciële wereld.''

Hoe zien jouw eigen cijfers eruit van de ‘proefwerkweek’?

,,Haha, nou dat is niet aan mij. Normaal gesproken is mijn vrouw een goede criticus, zij ziet alles, maar is momenteel in het buitenland. Maar goed, de mensen om me heen zijn kritisch en complimenteus. Ik geloof dat er wel voldoendes bij zitten.''

Lukt het om jezelf te zijn, zoals je van plan was?

,,Het is de enige manier. Ik ben geen omgevallen boekenkast als Eva Jinek of Jeroen Pauw. Ga me niet beter voordoen dan ik ben. Ik doe wat in me zit. Zonder trucjes.''

Lees je de kritieken op social media?

,,Na de eerste uitzending wel, ik was zo nieuwsgierig. De reacties waren best positief, maar de afgelopen dagen heb ik amper de tijd gehad om te kijken. Een uitzending terugzien lukte al niet, niet eens een fragment. Ik moet zoveel voorbereiden, filmpjes bekijken, sheets lezen, je kunt niet wegkomen met een halve voorbereiding.''

Heeft collega Humberto Tan al iets laten weten?

,,Hij is meteen naar het buitenland vertrokken. Nee, ook geen tips of tricks, maar wat ik sowieso van Humberto overneem: altijd vers aan de start verschijnen. Als je kijkt naar de lange dagen die we maken. Een monsterklus. Zeven uur ’s morgens zijn die gasten van mij al wakker, half twee ’s nachts zitten we nog te evalueren. Killing. Dan is het gewoon essentieel om fris te zijn.''

Wat bedoel je met fris?

,,Fysiek, in goede conditie, dus zorg ik dat ik in beweging blijf. Nee, niet in de sportschool, daar ben ik nog nooit geweest. Ik ga altijd naar buiten. Rondrennen in het park, beetje aan die beugels hangen en zo.''

Welke onderwerpen sprongen eruit deze week?

,,Donderdag hadden we de ringvinder. Een man met een spierziekte die belangeloos trouwringen opspoort, het belangrijkste juweel in iemands leven. Niet wereldschokkend, maar zo boeiend om iemand met zoveel passie te zien vertellen. We hadden hier en daar ook stevige discussies. Met vlogger Snapking, over het homohuwelijk.''

En wat waren de mindere items?

,,We blijven kritisch kijken. Aan de kop van het programma nemen we nu te veel ruimte voor nieuws dat net in het journaal is geweest. En bij sommige gesprekken had ik er meer uit willen halen. Met Peter R. de Vries hadden we een item over een oude criminele zaak waardoor hij misdaadverslaggever is geworden. Daar kon hij gloedvol over vertellen. De fout die we hadden gemaakt, was het introductiefilmpje. Daarin was zijn verhaal al verteld. Zat Peter met de gebakken peren.''

Smaakt het naar meer?

,,Dat moet je me over acht weken nog maar eens vragen. Ik heb bij RTL zo’n ongelooflijk prachtige mix. De hilariteit en lol bij Boulevard, inhoudelijke programma’s als 5 Jaar Later en The Amsterdam Project, de gekkigheid met de uitdagingen bij Beaufort en humor van Beste Kijkers. Ik heb niets te klagen.''

Moet Humberto Tan zich zorgen maken?

,,Welnee joh. Sinds ik tafelheer was bij De Wereld Draait Door droomde ik wel van deze job. Ik zag Matthijs (van Nieuwkerk, red.) aan het werk, dé nummer één op dit gebied. Charmant, gevat, welbespraakt. Ik heb zoveel respect voor de grote namen, de Jineks, Tannen en Pauwen. Dag in, dag uit, dat is nogal wat. Ik ben maar invalkracht hè. Mag er veertig doen. Eerst maar eens zien hoe ik dit ga volhouden zonder dat ik in elkaar stort.''

