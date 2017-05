Bekende Oekraïense streaker toonde billen tijdens finale Songfestival

OG3NE: We hadden echt hogere positie dan elf verwacht

3:11 OG3NE-zussen Lisa, Shelley en Amy zijn redelijk tevreden met de elfde plek die ze behaalden op het Eurovisie Songfestival dat werd gewonnen door de 27-jarige Salvador Sobral uit Portugal. ,,We hebben ons best gedaan en hopen dat we Nederland trots hebben gemaakt'', aldus Lisa na afloop van het internationale liedjesfestijn in Kiev. ,,Maar we hadden wel een hogere positie verwacht.''