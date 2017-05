'Benefietconcert Ariana Grande volgend weekend'

Prins William naar zwaarbewaakte bekerfinale

13:01 Prins William woont vanavond de finale bij van de FA Cup in het Wembley Stadion in Londen. De hertog van Cambridge is erevoorzitter van de Engelse nationale voetbalbond (FA) en mag na afloop van het duel tussen de clubs Arsenal en landskampioen Chelsea de beker overhandigen aan de winnaar.