'Bianca' maakt toneelstuk na heftig ontslag bij GTST

InterviewHet is twee jaar geleden dat actrice Elvira Out (49) moest stoppen met haar rol van Bianca Bouwhuis in GTST . Het was zo’n mokerslag dat ze er nu zelfs een toneelvoorstelling over heeft gemaakt die half oktober in het theater is te zien: Kill Your Darlings .

Het begon in het voorjaar van 2015 heel cliché met een sms'je. Of ze nog even bij de producent wilde komen zitten, las Out, bekend van onder meer Westenwind. ,,Vanaf dat moment spookten er allerlei gedachtes door mijn hoofd: het zal toch niet? Jaap, mijn man, zei ook 'natuurlijk niet'.''

Ze had het juist zo naar haar zin, ondanks dat ze twee jaar met enige scepsis de set van GTST opstapte. ,,Mijn omgeving zei ook: een soap, moet je dat wel doen? Maar ik trof een geweldige sfeer waarin iedereen keihard werkt. De schrijvers waren me goed gezind, want er gebeurde van alles met Bianca, mijn personage.''

Onmacht

Tot het sms'je van producent Rohan Gottschalk. Bij binnenkomst werd het meteen duidelijk: haar voorgevoel klopte, ze werd uit de serie geschreven. ,,Mij is verteld dat de serie behoefte heeft aan nieuwe jongeren. Dat gingen Anton Bouwhuis en Bianca niet meer voor elkaar krijgen. Dus werd Babette van Veen teruggehaald en zij nam twee tieners mee. Die dag van de mededeling had ik toevallig een afspraak met mijn vriendinnenclubje. Daar heb ik de hele avond zitten janken. Ik voelde me een loser. Alsof je vriendje het uitmaakt, terwijl jij nog hartstikke verliefd bent. Onmacht. Het was een heftige tijd, want mijn vader was in die tijd ook ongeneeslijk ziek. Hij leed aan kanker.''

Quote Ik voelde me een loser. Alsof je vriendje het uitmaakt, terwijl jij nog hartstikke verliefd bent

Daarom wilde ze ook per se niet dat haar personage Bianca aan kanker zou overlijden. ,,Ik trok het niet als ik moest gaan spelen dat ik ziek werd, aan de chemo zat, terwijl mijn vader echt aan dat gevecht bezig was. De schrijvers zijn me toen tegemoetgekomen. Bianca stierf aan ALS, ook een rotziekte.''

Uit het dal

Haar zoon en dochter, toen 12 en 9, trokken haar uit het dal. ,,Het fijne was ook dat ik de tijd had met mijn vader. En ik had al snel de behoefte iets te doen met dat afscheid bij Goede Tijden. Hoewel het een rotervaring was, zag ik ook dat het een goed verhaal was voor een voorstelling. Ik was gewend geraakt aan een bepaalde status en succes. Voor je het weet ga je daar in geloven. Ineens wordt dat je afgenomen. Wie ben je dan nog? Kill Your Darlings heet het stuk, want dat gebeurt vanaf een bepaalde leeftijd. Dat is pijnlijk, maar levert ook weer nieuwe kansen op.''