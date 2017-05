Bierdweilen in Euroclub, een grijze regenboog en extreme roltrappen

Grijze regenboog

Middenin het centrum van Kiev symboliseert een grijze boog van 20 meter hoog de – inmiddels verdampte – vriendschap tussen de Russische en Oekraïense volkeren. Het object uit het Sovjet Unie-tijdperk zou deze week transformeren tot een mega-regenboog als metafoor voor het Songfestivalthema ‘diversiteit’. Dat buiten het conservatieve smaldeel van Kiev gerekend. Dat maakte bezwaar tegen de ‘openlijke homopropaganda’ met als gevolg dat het plakwerk van het kleurrijke folie werd stilgelegd. De boog is nu deels grijs, deels regenbooggetint. ‘Ook dat is diversiteit,’ poogt initiatiefnemer Gennadiy Kurochka er de moed in te houden.

Volledig scherm © AD/Tom Tates

Roltrappen

Songfestivaldelegaties crossen bij voorkeur met bussen of taxi’s door Kiev. Maar fans en journalisten verplaatsen zich graag per spotgoedkope metro die zó diep de Oekraïense hoofdstad doorsnijdt dat het tunnelnetwerk alleen met extreem lange roltrappen bereikbaar is. Een afdaling naar bij voorbeeld het perron van halte Arsenalna (102 meter onder het aardoppervlak) duurt ettelijke trage minuten. Eenmaal in die volgens stalinistische bouwprincipes en roze marmer opgetrokken catacombe propt de reiziger zich met wat ellebogenwerk in een rammelend treintje vol weinig okselfrisse medereizigers. Waarom de boel zo vreselijk diep is aangelegd? In tijden van oorlog kan de 'metromijn' ook dienst doen als schuilkelder voor angstige Oekraïeners.



Volledig scherm © PR

Volledig scherm © PR

Volledig scherm © PR

Luxe onderkomen

Lights and Shadows-zussen Amy, Shelley en Lisa hebben na dik een week Oekraïne ongetwijfeld alle topfaciliteiten van hun Kievse logeeradres – het superdeluxe Premier Palace Hotel – tig keer getest. Zoals het inpandige welnesscentrum met zwembad en kruidensauna’s, massage- en schoonheidssalons en natuurlijk het sterrenrestaurant met exquise haute cuisinegerechtjes die in plaats van maagvullers vooral fraaie composities zijn. Al met al een prima slaap- en verblijflocatie die ook bereikbaar is voor mensen die minder dan OG3NE te besteden hebben. Een standaardkamer doet vanaf 300 euro (exclusief ontbijt) en er waren er vandaag nog ettelijke beschikbaar. Leuk weetje voor wie besluit te boeken. De Italiaanse topfavoriet Francesco Gabbani resideert in één van de beste suites.

Volledig scherm Dweilen met de bierkraan open © AD/Tom Tates

Dweilen

De Euroclub in Kiev is dé plek waar fans, journalisten, artiesten en delegaties elkaar kunnen ontmoeten of een feestje bouwen. Gisteren ging in de ietwat naargeestige betonkolos die nu partycentrum is het dak eraf tijdens een Israelische fuif waar, naast een paar onbeduidende zangeresjes, ook OG3NE drie nummers op uitnodiging zong. Ondanks de grote hoeveelheden drank en lallende gasten bleef het er superschoon: frisser dan bij een doorsnee happening in Holland. Hoe dat kan? In benevelde toestand liters lauw pils op de grond morsen is zo opgelost in Oekraïne. Tussen de zuipende en dansende massa dweilen wat sombere kijkende dames voortdurend de vloer. Wat een baan!

Volledig scherm © AD/Tom Tates

Megasuper