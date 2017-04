Bijzondere dag voor John en Kelly, Roxeanne op zoek naar trouwjurk

Rox in een trouwjurk

Een dolverliefde Roxeanne Hazes (24) maakte begin vorige maand bekend te gaan trouwen met haar verloofde Erik Zwennes. De dochter van wijlen volkszanger André Hazes is nu al druk in de weer met het voorbereiden van de bruiloft. Ze ging vandaag op pad om trouwjurken te passen. ,,Bedankt voor de heerlijke dag @fredvanleer 💕🍾💍 #weddingplannings#vlogsquad#erikswifeytobe#FIP'', zegt Rox bij de prachtige foto.

Bedankt voor de heerlijke dag @fredvanleer 💕🍾💍 #weddingplannings#vlogsquad#erikswifeytobe#FIP Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 8:11 PDT

Mijlpaal voor Kelly en John

Het is een bijzondere woensdag voor John Ewbank (48) en Kelly Weekers (27), want de ouders van de pasgeboren Scottie zijn vandaag vijf jaar bij elkaar. ,,Vandaag Al 5 jaar vette verkering met @johnewbanknl ❤ Ik weet nog altijd alles beter en hij heeft nog steeds geen besef van tijd, maar aangezien wij beiden echt helemaal niets snappen van Tinder gaan we vol enthousiasme op naar de volgende 5!'', aldus de voormalig Miss Nederland.

Vandaag Al 5 jaar vette verkering met @johnewbanknl ❤ Ik weet nog altijd alles beter en hij heeft nog steeds geen besef van tijd, maar aangezien wij beiden echt helemaal niets snappen van Tinder gaan we vol enthousiame op naar de volgende 5! 😂 #potjedekselverhaal #hierwerkthet #mijngroteliefdes #ikbeneengeluksvogel 🍀 Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 8:32 PDT

Moeilijk kijkende Kees

Kees Tol (35) lijkt er niet zoveel zin in te hebben vandaag. De Volendammer deelt namelijk een niet al te gezellig kiekje met zijn volgers waardoor het er naar uitziet dat hij een behoorlijk zware dag voor de boeg heeft. ,,Onderweg terwijl ik moeilijk kijk", schrijft hij bij zijn ongezellige selfie.

On my way terwijl ik moeilijk kijk. #amsterdam #masmanagement #socialmediamarketing #cursus #car #lekkermoeilijkkijken Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 5:55 PDT

Fred aan de man

Fred van Leer werd vanmorgen in Koffietijd onderworpen aan een kruisverhoor over zijn nieuwe liefde. ,,Ja ik ben heel erg verliefd!" schaterde de 40-jarige stylist nadat hij werd geconfronteerd met zijn eigen Instagram-post. Hierin lijkt hij te verklappen weer aan de man te zijn. Hoewel Fred wel bevestigt inderdaad verliefd te zijn, wil hij 'er verder niets over zeggen'. Toch verraadt hij zichzelf: zijn nieuwe vlam is namelijk in het bezit van een goed lijf.

Ode aan jarige Antje

Antje Monteiro viert vandaag haar 48ste verjaardag en dat zorgt voor een emotioneel bericht van haar dochter en tevens musicalster Romy. Onder een foto waarop ze haar moeder breed glimlachend een dikke knuffel geeft schrijft ze: ,,Ik ben gezegend met de leukste, liefste, sterkste, mooiste, gezelligste, strijdlustigste, warmste en stoerste mama ooit."

Sleeping beauty André

Het was weer vroeg vanmorgen voor André Hazes (23). Baby Dré vond het nodig om zijn vader rond acht uur te wekken, en dat is voor de zanger niet bepaald een schappelijk tijdstip. André had er blijkbaar een wilde nacht op zitten, gezien zijn rommelige slaapkapsel. Alhoewel, voor hemzelf zelf is het ook een raadsel hoe zijn coupe zo in de war kan zitten. ,,Wat doe ik allemaal in mijn slaap?" vraagt hij zich af.

Het is weer zo ver... Wat doe ik allemaal in mijn slaap? Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Apr 2017 om 22:46 PDT

Sportief ochtendje voor Barbie

Nu Samantha (27) haar ene kind naar school heeft gebracht en de andere bij de oppas heeft afgeleverd, snelt Barbie meteen naar de sportschool om even aan een heuse bikinibody te kweken. ,,Ben er klaar voor. Even knallen, hop hop", aldus de blondine.

Knalle Ben er klaar voor, een kindje naar school andere effe oppas en mama knalle in de sportschool hop hop 💪💪 Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Apr 2017 om 23:35 PDT

Vadertje en moedertje

Dat niet alleen kinderen zich ontfermen over hun favoriete knuffels bewijst de hond van cabaretier Jochem Myjer (39). De zwart-witte viervoeter ligt diep te slapen terwijl hij zijn pluche knuffelbeesten dicht tegen zich aan houdt. ,,Ook hondjes spelen dus vadertje en moedertje. Hoe lief!", vindt de komiek.

Ook hondjes spelen dus 'vader en moedertje' ! Hoe lief! #friesestabij #boukje Een foto die is geplaatst door null (@) op 11 Apr 2017 om 22:54 PDT

Romanticus Jon

,,Mag ik jullie even laten zien hoe de liefste man op aarde eruit ziet?!" vraagt Carolien Karthaus-Spoor haar volgers. De hoogzwangere actrice wacht het antwoord niet af, maar vult het het zelf in. Wie die 'liefste man' is? Haar wederhelft Jon natuurlijk, die met een grote bos rozen in zijn handen poseertbs.

Mag ik jullie even laten zien hoe de liefste man op aarde eruit ziet?! Zo dus ❤ @jonkarthaus #liefde #rozen #al11jaarmijnalles #loveyou #makesmyday Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 2:05 PDT

Cadeautje voor zichzelf

Presentatrice en actrice Bridget Maasland heeft zichzelf verwend met nieuwe wimpers. Op de selfie die de blondine deelt zijn de kersverse, perfect gekrulde zwarte haartjes op haar oogleden goed zichtbaar. Bridget is er maar wat trots op. ,,Bedankt voor de mooie wimpers!" bedankt ze haar vaste 'wimperboer'.

Thanks @eyelashexpress voor de mooie wimpers. #wimperextensions Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 Apr 2017 om 2:59 PDT

Feestje voor Ali's visagie

Ali B's visagiste is jarig. De vrouw die Ali er keer op keer weer goed laat uitzien door te toveren met make-up verdient volgens de rapper een lieve felicitatie. ,,Een van de allermooiste mensen op de wereld is vijftig geworden. Ik hou van jou Cindy", aldus de knuffel-Marokkaan.