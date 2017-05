Bill Cosby denkt niet te gaan getuigen in misbruikzaak

Tijdens het gesprek met radiozender Sirius XM wilde Cosby het niet te veel hebben over de beschuldigingen aan zijn adres. ,,Dat is niet iets dat een slim iemand zou willen doen." Cosby vertelde wel dat hij verwacht niet te getuigen tijdens de zaak die Andrea Constand tegen hem aanspande. Op de vraag waarom hij dat niet wil, antwoordde Cosby dat elk verhaal 'meer dan twee kanten heeft, soms vier of vijf'.

De gevallen Amerikaanse ster denkt dat de beschuldigingen van seksueel misbruik van tenminste 60 vrouwen tegen hem slechts het gevolg zijn van dat eerdere klachten niet gegrond werden verklaard. ,,Het is een manier om de publieke opinie de andere kant op te krijgen." Hij gaf ook aan nooit de steun van zijn vrouw Camille verloren is, waarmee hij al meer dan 50 jaar getrouwd is.



De komiek sprak ook over zijn gezondheid. Die is volgens Cosby goed. ,,Dat ik staar heb, weet ik al decennia. Onlangs ben ik, na vele onderzoeken, blind verklaard. Ik sta in Massachusetts wettelijk ingeschreven als blinde. En geloof me, ik heb bulten op mijn voorhoofd die bewijzen dat ik tegen bepaalde dingen aan ben gelopen."



Eerder kwamen er al passages van het interview naar buiten. Daarin viel te horen dat Bill Cosby er op hintte dat racisme meespeelde in de zaak tegen hem.