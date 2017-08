Birgit bedekt blote borsten met zand en Wendy wil best dagje spijbelen

Leontine gaat shoppen

Leontine Borsato (49) is vandaag gaan winkelen met haar 14-jarige dochter Jada. De twee gingen naar een zaak waar de betere leren jassen worden verkocht. Of de dames zijn geslaagd is gissen, maar Leontine en Jada maken op Instagram vrij ongegeneerd reclame voor het kledingbedrijf. Dat riekt naar een mogelijke korting.

Gezellig met mijn dochter op bezoek bij @armaleder #nieuwecollectie 😍😍😍

Birgit geniet 'topless'

Actrice Birgit Schuurman is eens lekker topless gaan zonnen, maar dat krijgen we natuurlijk niet te zien. Dus bedekte Katja's zus op het strand netjes haar borsten met twee bergjes zand. Ze vraagt zich af of de zogenoemde tepelmaffia iets van deze foto zal vinden. Op de meeste sociale media is het verboden om blote lichaamsdelen zoals borsten te tonen. Instagram heeft Birgit overigens nog niet op de vingers getikt.

Lieve tepel-maffia, is dit ok? #freethenipple #holiday

Christina Curry voelt zich happy

Christina, de dochter van Patricia Paay en haar ex-man Adam Curry, is alweer geruime tijd gelukkig met de Rotterdamse Shenta Ignacio. En dat steken de dames niet onder stoelen of banken. Regelmatig posten de twee kiekjes waar de liefde vanaf spat. De recentste beelden zijn gemaakt in Austin (VS) waar Curry nog altijd woont. Of Christina haar vriendin daar ging voorstellen aan haar vader is onduidelijk.

@zhenta_ 😍

Random girl & me. Not sure who she is.. But I think she's a Kardashian! 😜 #pretty

Georgina neemt tijd voor romantiek

Georgina Verbaan een haar vriend Bram van Leeuwen zetten momenteel de bloemetjes buiten in een tropische oord met enorme palmbomen. En daar heeft het verliefde koppel eindelijk weer met meer tijd voor elkaar. Tussen de bomen vallen de twee elkaar liefdevol en romantisch kussend in de armen.

🌴

Ali B's weelderige krullen

Ali B zette vandaag een kort filmpje op sociale media waarin hij laat zien hoe lang zijn krullen inmiddels zijn. ,,Wanneer gaan we zaken doen'', meldt hij erbij, verwijzend naar een bekend bedrijf dat onder meer haarverzorgingsproducten maakt. De firma was er als de kippen bij om te reageren. Als Ali het wil, stuurt het bedrijf hem gratis wat spullen toe: bedoeld om zijn weelderige lokken in bedwang te houden. Of de rapper op het aanbod in zal gaan? Dat moet nog blijken.

@lorealnl wanneer gaan we zaken doen dan?

Marlijn krijgt een jongetje

Marlijn Weerdenburg en haar vriend Paul verwachten in september hun eerste kindje en het aftellen is dus al begonnen. Volgens de actrice kan haar buik echt niet meer dikker worden dan nu. ,,Mama is er klaar voor'', aldus Weerdenburg die verklapt in verwachting te zijn van een jongetje. De actrice is bij het grote publiek vooral bekend van de tv-serie Danni Lowinski.

Ik denk dat m'n buik niet dikker kan. Wat jij? #ikstaopspringen #kommaarlievejongen #mamaisready

Wendy wil spijbelen

Wendy van Dijk is vandaag begonnen met een nieuw seizoen van de RTL-talentenjacht The Voice of Holland. De zogenoemde blind auditions vinden plaats in een studio in Hilversum en styliste Manon Meijers (de vriendin van Guus Meeuwis) en make-upspecialiste Gwen van Waveren zorgen ervoor dat Van Dijk er voor de camera's toonbaar uitziet. De drie dames hadden alleen een probleem: het was buiten stralend weer. ,,Maar ik mag niet spijbelen'', aldus Wendy.

Even buiten. Samen met dream team @manon.meijers en @gwenvanwaveren en meteen werden we naarbinnen gesleept, de studio in! #dagzon #aandeslag #thevoiceofholland #blindauditions #magnietspijbelen #magniet!

Zoontje Victoria houdt hotel wakker

Kiy (1), het zoontje van actrice Victoria Koblenko (36) en haar 3 jaar oudere vriend Evgeniy Levchenko, heeft vannacht de gasten van een luxe hotel in Florence uit hun slaap gehouden. Althans, dat vermoedt Victoria die volgens eigen zeggen hooguit twee uur sliep. Bij een foto biedt ze haar excuses aan voor de mogelijke, door haar baby veroorzaakte geluidsoverlast. Op het kiekje ligt Koblenko bij te komen op een stapel zachte kussens. ,,Kussenporno'', aldus Victoria.

When first thing you do at the breakfast with the baby is apologise for keeping everyone in the 8 rooms in this hotel awake, but Tuscan sun makes even 2 hours of sleep so worth it. And so does this palazzo. These cushions is pure cushion porn 𗀔 За завтраком пришлось извиняться малышу перед соседями восьми комнат нашего палаццо. Возбуждённые крики радости продолжались до 5 утра, но ради Тосканского солнца сквозь окна палаццо можно и не спать 𗀔 #travelwithbaby #palazzorosellicecconi #hotellife

A hotel room with a tower. Feeling like a principessa overlooking 360 view of Florence Когда номер в гостинице с башней и вид на все 360 градусов, и ты чувствуешь себя принчипессой 😉 #hotelview #palazzorosellicecconi #florencehotels

Meis tussen hortensia's

Lingeriemodel en presentatrice Sylvie Meis (39) verblijft nog steeds in Dubai bij haar vermogende verloofde Charbel Aoud en natuurlijk ziet de in Hamburg wonende blondine er ook daar tot in de puntjes verzorgd uit. Vandaag poseert Meis in een ongetwijfeld duur haute couturesetje voor een paar bakken hortensia's: 'toevallig' haar lievelingsbloemen.

Have a great week guys! #happymonday #dubai #mydubai #hortensia #myfav #flowers 😍😍 📷 by @joelledaaboul

Douwe houdt van zijn volgers

Douwe Bob trakteert zijn volgers vandaag op een vrolijk, Boogie Woogie-achtig riedeltje op de piano. ,,Omdat ik zo van jullie hou'', aldus de Slow Down-singersongwriter die vorig jaar elfde werd op het Eurovisie Songfestival in Zweden.