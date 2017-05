Bløf klaar voor de zomer

Paskal: ,,We pesten Peter er nog vaak mee. Hij was in gesprek met onze koning en zei zomaar: ‘Ik ga nu weer even met mijn vrienden praten, hoor.’’



Peter: ,,Het floepte eruit, ja. Gebeurde op de borrel na afloop van ons concert in de Ziggo Dome in 2014. Eerder dat jaar zei de koning bij de uitreiking van de Four Freedoms Award tegen ons: ‘Máxima en ik zeggen weleens tegen elkaar: we moeten eens naar een optreden van Bløf.’ Toen hebben hen de volgende dag meteen officieel uitgenodigd. Eervol dat die twee gewoon bij ons op de tribune kwamen zitten.’’



Bas Kennis: ,,Het ging al mis toen je over de Commissaris van de Koningín begon.’’



Peter: ,,Hij verbeterde me meteen inderdaad. Het gesprek liep daarna wat stroef. Ik dacht: ‘Ik help ons uit deze ongemakkelijke situatie’. Volgens mij nam Willem-Alexander het goed op. We hebben echt een leuke koning, ik kan niet anders zeggen. Hij is weer welkom als we volgend jaar maart in de Ziggo Dome spelen.’’