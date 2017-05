Boef heeft 'even geen zin' in autistische fan tijdens festival Twentse Lente in Almelo

Gerard Joling: Sorry voor commotie om kogelgat

12:19 Gerard Joling (57) had niet verwacht dat het kogelgat in zijn auto zo veel teweeg zou brengen. ,,Sorry voor de commotie rondom het kogelgat, maar goed, dan schrik je toch", zegt de Topper in een facebookvideo die hij gisternacht plaatste. ,,Het spijt me heel erg."