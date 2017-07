Borsato's doen chique met Estelle en Freek hangt haaienkaak op

Ola Georgina

Georgina Verbaan houdt het kort: ze is nog steeds op vakantie. Met haar vriend Bram geniet de actrice en moeder van Odilia in het Spaanse Barcelona. Het tovert een glimlach op de gebruinde gezichten.

Getsie. Wij zijn nog steeds op vakantie. @vonfernsehen Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 2:46 PDT

Otis is zen

Kersverse mama Carolien Spoor smolt helemaal weg bij het tafereeltje dat ze vanochtend aantrof in de huiskamer. Papa Jon pakte zijn gitaar en speelde een stukje voor baby Otis, die in complete zensferen raakte op de bank.

Wanneer je 's ochtends vroeg beneden komt en dit muzikale tafereel aantreft 💙👼🏼 #smelt #bestdadever @jonkarthaus #babyotis #musicalmorning #perfectsunday Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 3:20 PDT

'Nee, Muck, nee'

Ondanks de belerende woorden van zijn moeder Kim Kötter blijft dreumes Muck gewoon doen waar hij zin in heeft. Vandaag heeft het boefje het gemunt op de sinaasappels uit de supermarkt.

Draak! Nee = Ja. Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 3:37 PDT

IJs met 'ketchup'

Volgens vliegende reporter Shelly Sterk heb je niet geleefd als je dit bizarre spaghetti-ijsje niet hebt geprobeerd. De blondine verorbert de ijskoude snack dan ook binnen no time.

Spaghetti-ijs. Als je dit niet hebt gegeten, heb je niet geleefd.🍦😏 #gekopijsjes #wiewilereenhapje Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jul 2017 om 11:53 PDT

Rens in the big apple

Foodie Rens Kroes heeft het Friese platteland verruild voor 'the city that never sleeps' New York. Het is warm in de stad, maar Rens hield het vol vijf miles te rennen, samen met een vriendinnetje.

I just finished running 5 miles (in the heat!) with my bf. I just started again after months of doing only squats (& sometimes yoga) so it was quite a workout haha. But guess what, it feels so good;) What's your favorite workout? 💦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jul 2017 om 9:09 PDT

De 15 miljoen jaar oude souvenir van Freek

Televisiebioloog Freek Vonk is in zijn laatste enigszins opmerkelijke instagramupdate even enthousiast als in zijn shows. Freek vindt het namelijk heerlijk bij thuiskomst de kaak van een Megalodon, een uitgestorven haaiensoort, aan de muur te zien schitteren in zijn Scheveningse appartement. Bij een stukje geschiedenisles vertelt de haaienaanbidder dat hij het ding liet overvliegen vanuit de Verenigde Staten.

Bruiloft met BN'ers

De Borsatootjes vermaakten zich gisteren op de bruiloft van vrienden Bart en Manuela in het poepchique vijfsterrenhotel Waldorf Astoria Amsterdam en liepen daar onder meer Estelle Cruijff tegen het lijf. Fotofanaat Marco kiekte zijn vrouw Leontine, die in de haarlak werd gezet door Leco van Zadelhoff, met La Cruijff, die een leven opbouwt in Spanje.

Bruiloft Bart en Manuela 😍 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jul 2017 om 13:41 PDT

Huwelijk Bart & Maan Wat was het mooi en bijzonder #alleenmaarliefde ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Jul 2017 om 2:56 PDT

Wedding👰🏼manuela & Bart @waldorfastoria @bibianebouquet @querinevtlam 🎉#alleenmaarliefde#vaneenhuwelijkkomteenhuwelijk 😜 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jul 2017 om 7:27 PDT

Sunnery: Creating memories

Het is onbekend waar dj Sunnery James en zijn Doutzen dit jaar vakantie vieren, maar één ding is zeker: hij geniet volop van haar 'geweldige ziel'.