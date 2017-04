'Brad Pitt heeft oogje op Sienna Miller'

Sienna (35) speelt een rol in de nieuwste film van Brad. Tijdens een etentje dat Brad organiseerde voor het gehele productieteam dat meewerkt aan The Lost City of Z, zoals de film heet, zouden de twee kersverse tortelduifjes 'intens hebben genoten van elkaars gezelschap', zo vertelt een ooggetuige aan The New York Times.



,,Ze hebben de hele avond met elkaar gepraat", onthult de insider. Hoewel Sienna eerder nog ontkende dat ze de ex van Angelina Jolie wel zag zitten, lijkt dat nu toch het geval te zijn. ,,Brad bevond zich in hogere sferen waar hij zich tijdenlang niet in heeft begeven", weet een andere bron te vertellen. Het geflirt lijkt de acteur in ieder geval goed te doen.