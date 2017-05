Bruid Pippa straalt in kanten creatie

Het koppel trouwt in de kerk St. Mark in Bucklebury (in het Engelse graafschap Berkshire, een kleine twee uur rijden vanaf Londen). Gisteren waren de tuinmannen en schoonmakers nog druk bezig om alles spik en span te krijgen. Diverse media speculeerden dagenlang in wat voor jurk de bruid zou verschijnen. Zo werd gedacht aan een creatie van Giles Deacon. Hij werd in november gespot bij het huis van de Middletons met verschillende kledingtassen in zijn armen. De geruchten bleken te kloppen: de kanten jurk blijkt inderdaad van zijn hand te zijn.

Sprookjeshuwelijk

Het is inmiddels een drukte van jewelste op het terrein waar Middleton en Matthews zich vandaag in het echt verbinden. Journalisten van over de hele wereld willen niets missen van deze bijna-koninklijke bruiloft . Het belooft een echt sprookjeshuwelijk te worden, ook gezien het feit dat haar zwager prins William, haar zus Catherine en prins Harry op de gastenlijst prijken. No Ring, No Bring Spencer Matthews, het broertje van James, zou zijn nieuwe vriendin en model Vogue Williams maar al te graag willen meenemen naar de bruiloft. Maar geruchten doen de ronde dat Pippa een stokje heeft gestoken voor de mensen die niet getrouwd zijn en dus geen ring dragen: zij zijn niet welkom. Het management van Williams laat weten dat de blondine onderweg is naar Dublin voor werkzaamheden. Williams wenst Pippa en James wel een mooie dag toe. Dat meldt The Mirror.

Wie trouwt Pippa?

Multimiljonair James Matthews is een zogenoemde hedgefund-manager die haar vorig jaar zomer een verlovingsring met een geschatte waarde van 200.000 pond om de vinger schoof tijdens een reisje naar Lake District. Het koppel had in 2012 een korte relatie, waarna Pippa drie jaar samen was met bankier Nico Jackson. Daarna werd de Middletontelg weer met James gezien en werd hun relatie almaar sterker. Ze delen hun liefde voor buitensporten zoals hardlopen, skiën, zwemmen en fietsen. Ze vierden de jaarwisseling samen op het Caribische eiland St Barth. James' ouders zijn daar de uitbaters van het Eden Rock Hotel.



Het broertje van James staat in Engeland bekend om zijn onstuimige levensstijl. Spencer Matthews deed meerdere keren mee aan Britse realityshows, waaronder Made in Chelsea. Spencer heeft desondanks een goede band met zijn broer en is dan ook zijn getuige. Britse bookmakers wedden erom of de ondeugende Spencer met een opmerkelijke speech komt, waarna hij van de ceremonie verwijderd zou moeten worden. Matthew, de oudste broer van James, kwam in 1999 op de Mount Everest om bij een tragisch ongeluk. Hij was van plan de jongste Brit te worden die de top van de hoogste berg op aarde bereikte.