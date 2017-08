Carriereswitch voor Joling en Johnny 'hint' op vaderschap

Xelly in Nice

Niet alleen Wesley en Yolanthe zijn in het Franse Nice. Ook Yo's zus Xelly is gezellig mee. ,,Nice to meet you Nice'', grapt de brunette onder een fleurige foto die ze op Instagram plaatst.

NICE to meet you Nice✌🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 11:58 PDT

Maan in de zon

Maan geniet van haar vakantie op het Spaanse eiland Mallorca. De zangeres, bekend van het RTL-programma The Voice of Holland, deelt een plaatje op Instagram. Ze dobbert heerlijk wat rond in het water met haar vriendinnen. ,,Ik sea, ik sea, wat jij niet sea't'', zegt Maan die lachend in de camera kijkt.

Ik sea ik sea wat jij niet sea't Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 11:05 PDT

Waterrat Garrix

Ook de Nederlandse dj Martin Garrix heeft behoorlijk wat waterpret al dan niet op Mallorca, maar op het Spaanse party-eiland Ibiza. De wereldberoemde dj deelt een video op Instagram waarop is te zien dat hij in rap tempo de lucht in wordt geschoten vanuit het water.

Ibiza 💦💦🌊 [Aug. 08] #martingarrix #garrixnews Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 9:20 PDT

Carrièreswitch voor Joling?

Terwijl Gerard Joling zijn fans via een filmpje laat weten dat hij in het vliegtuig zit, onderweg naar zijn vakantiebestemming, vraagt een vreemde hem of hij haar drankje wil vasthouden. ,,Ik ben steward geworden'', zegt de zanger. Mensen die achter hem zitten, moeten erom gieren...!

Gistermorgen vertrokken naar onze vakantiebestemming. We are going to ...#gerardjoling #vakantie Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 23:41 PDT

Is vriendin Johnny zwanger?

Johnny de Mol heeft al ruim een jaar stevige verkering met voormalig KUS-zangeres Anouk van Schie. Het koppel woont inmiddels samen en volgens weekblad Story zou Johnny's vriendin zwanger zijn. Johnny zelf heeft er nog niets over gezegd en zijn moeder Willeke Alberti weet ook nog van niks. Desondanks parkeerde de presentator vandaag een raadselachtige microscoopfoto van een zaadcel op Instagram. Volgens zijn management gaat het om 'een geintje'. Wordt (mogelijk) vervolgd.

Uit de oude doos!! Tbt 😜❤️🎉🍼 #celebratelife #bekindalways #heellanggeleden #toeniknogkleinwas Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 0:33 PDT

Tess laat het nog eens zien

Tess Milne en haar tweelingzus Lisa zijn allebei zwanger en dat steken ze niet onder stoelen of banken. De presentatrice (29) kwam vandaag met een foto op de proppen waarop haar buikje al goed te zien is. Lisa is iets eerder uitgerekend dan Tess. Wanneer Tess moet bevallen houdt ze nog even geheim. ,,Ergens dit najaar.''

Nog nooit zo trots geweest op mijn Buikie!! 🌻 #grazia #shootingtimes #endieboots #😱 Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 0:35 PDT

Angela viert feest

Actrice Angela Schijf blies gisteren met manlief Tom van Landuyt en een clubje goede vrienden 38 kaarsje uit in haar woonplaats Antwerpen. Het stel heeft drie dochters - Mensje, Zus en Bloem - en woont al jaren in België.

Ja. Jarig. Vrienden. Antwerpen. Fijn zeg. @audiocult #tomvanlanduyt @produktiehuisje ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 7 Aug 2017 om 17:27 PDT

Borsato experimenteert met drone

Marco Borsato en zijn gezin zijn neergestreken op het Griekse eiland Mykonos en daar besloot de zanger annex fotografiefanaat zijn peperdure drone uit te pakken. Het minihelikoptertje maakte vervolgens een best fraaie luchtopname van de op een stapel rotsblokken poserende Borsatootjes.

Familie Dronie #familyfirst #alleenmaarliefde #greece #mykonos #voyabailar @alibspec Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 3:01 PDT

Iris lonkt naar Portugal

Harpmeisje Iris Kroes timmert na het winnen van The Voice of Holland nog steeds aardig aan de weg. De Friezin tokkelt en zingt dat het een lieve lust is op cruiseschepen en in theaters, maar vandaag dook ze de studio in om iets op te nemen. Wat? Bij een foto zette ze een paar opmerkelijke hashtags: #esf en #eurovision. Wordt Iris de opvolgster van OG3NE of schreef ze een nummer voor de Nederlandse Eurovisie-inzending in Portugal 2018? Nee dus! Ze neemt deel aan een internationaal schrijverskamp dat liedjes maakt voor het ESF.