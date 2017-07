CAS-dj Milena Bleeksma is gek op 'ouwe meuk'

Concert at SeaBezoekers die via de zuidingang het terrein van Concert at Sea (CAS) willen betreden, komen haar tegen. Net achter één van de neergeplante betonblokken heeft ze haar blauwe, omgebouwde Vespa geparkeerd. De boxen van Milena Bleeksma staan op een kruiwagen in dezelfde kleur. Op een uitklaptafeltje staan een platenkoffer en twee kratten vinyl. ,,Het is allemaal begonnen met de platencollectie die ik van mijn opa heb geërfd.’’

Bløf, Doe Maar, Kensington, Anouk, Racoon, Tom Odell; het is een greep uit de bekende namen die dit weekend op CAS staan. Maar er zijn ook tal van kleinere acts en daar is Milena Bleeksma er één van. De Groningse draait muziek uit de jaren vijftig en zestig. ,,Nadat ik de collectie van mijn opa had geërfd hadden mijn vriend Daan en ik er ineens heel veel’’, vertelt ze zaterdag aan het begin van de middag. ,,Hij draaide al in kroegjes. Voor de grap zeiden we tegen elkaar: kunnen we er niet iets meer mee doen?’’

Mobiele woonkamer

Ze bouwden een roodgekleurde, mobiele woonkamer met de themanaam Swoolish en boden hun diensten aan bij een filmcentrum in Groningen. ,,Daar gingen we op zondagmiddag plaatjes draaien. Het sloeg aan, we kochten meer apparatuur, werden in Groningen steeds bekender en leerden iemand kennen die veel contacten had in de festivalwereld. Hij zorgde ervoor dat we voor Crossing Border, een festival in Den Haag, werden geboekt. Dat was echt geweldig en vanaf dat moment is het heel snel gegaan.’’

North Sea Jazz, festival Noorderzon, Eurosonic; ze werden meer en meer geboekt en breidden hun werkzaamheden steeds verder uit. ,,We hebben bijvoorbeeld ook een brandweerbus gekocht en mensen kunnen op festivals bij ons een voetenbad nemen of in badkuipen met warm water plaatsnemen. Die hangen achter een Vespa’’, vertelt Milena. ,,Ja, het zijn allemaal bijzondere creaties, die je bijna nooit ziet. Zoals iemand ooit heeft bedacht om een foodtruck te bouwen, zo hebben wij onze ideeën ook uitgewerkt. Het loopt ontzettend goed.’’

Drukte

De oude Vespaatjes spelen een hoofdrol bij hun activiteiten. ,,Dat zit eigenlijk wel in de familie. Mijn oma was toen ze jong was lid van een Vespa Club.’’ Tel daar de van opa geërfde vinylplaten bij op en de basis voor hun bedrijfje is meteen duidelijk. Ze legt snel een nieuwe plaat op één van de twee platenspelers, die onder witte deksels zitten. ,,Mijn vriend en ik hebben het hartstikke druk en genieten van ons werk. Voor mij is dit de eerste keer op Concert at Sea. Ik vind het een hartstikke leuk festival.’’

Ze trekt een bekende hoes van Doe Maar uit haar koffer. Skunk van Doe Maar, de band waar ze vrijdagavond van heeft genoten. Daarna pakt ze er één van Chet Baker en legt die op de platenspeler. ,,Deze is dus van mijn opa geweest’’, zegt ze over de vinylplaat. Ze straalt enthousiasme en plezier uit. ,,Ik doe dit vanuit de passie voor muziek. En de liefde voor old stuff, ouwe meuk dus.’’