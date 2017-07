CBS werkt aan Halloweenspecial rond muziek Michael Jackson

De special gaat Michael Jackson's Halloween heten. Het verhaal gaat over twee tieners die elkaar ontmoeten tijdens Halloween. Samen met de hond van één van de twee beleven ze een avontuur in This Place Hotel, genoemd naar een nummer van Jackson. Hun spannende avond eindigt volgens The Hollywood Reporter in een danswedstrijd, waarin een geanimeerde versie van de in 2009 overleden zanger te zien is.