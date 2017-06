Chantal maakt Manuela aan het blozen en Bobbi wil pornolijf terug

Cassidy uit haar liefde

Zangeres Cassidy Roeks kan haar lol niet op want ze zit met haar grote liefde Chiel, beter bekend als Thomas Berge, in een bootje. De twee zijn sinds oktober een stel en gelukkig kan Thomas het ook goed vinden met zijn schoonvader.

♥️♥️♥️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Jun 2017 om 12:54 PDT

Quality time met papa. ♥️ Hopelijk kijk je toe, mamalone. #missyou Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Jun 2017 om 11:59 PDT

Leo: NY is top!

Zet Leo Alkemade in een een yellow cab in de Big Apple en hij vermaakt zich optimaal!

#hallo #kusjes #ik #red #me #wel #hier! #TOP #nyc Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Jun 2017 om 22:17 PDT

Quinty is zen

Was Koffietijd-presentatrice Quinty Trustfull onlangs met haar gezin te vinden in New York, nu geniet ze volop van de Spaanse zon in Ibiza. Dat ze geen make-up op hoeft en haar hakken kon thuislaten, maakt dat ze de hele dag door een 'blij ei' is.

💙💚Ik geniet zo van deze vakantie, alleen maar gezelligheid,super relaxed, lieve mensen en geen make-up of hakken. Alleen maar ❤️, kortom; #blijei 🥚🤗 👙🍷🌞 Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jun 2017 om 2:10 PDT

Patty's horrorscene

De laatste foto van Patty Brard lijkt op een fragment uit een spotgoedkope horrorfilm. Terwijl acteurs Levi van Kempen en Guido Spek compleet onder de ketchup en mayonaise zitten, schiet La Brard keihard in de lach. Het blijkt te gaan om een filmprojectje van de bevriende Levi en Guido.

Filmproject @guidospek en @levivankempen! #picoftheday #schoolproject @amyandriessen #crew #kantine #kantinejuffrouw #deftigedame Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Jun 2017 om 2:25 PDT

Chantal: Manuela is niet normaal knap

Chantal Janzen stond vanochtend al om 4.27 uur naast haar bed, maar dat is niet waar ze vandaag zo mee bezig is. De RTL-presentatrice vraagt zich af hoe het komt dat voormalig The Revellettes-zangeres en collega Manuela Kemp er nog precies zo uitziet als vroeger. Dat compliment maakt La Kemp aan het blozen.

Papa Wim

Qmusic-dj Wim van Helden is apetrots op zijn pasgeboren zoontje Casper Lou, die hij het mooiste mannetje van dit jaar noemt. Wim kan rekenen op een tsunami aan felicitaties, onder meer van collega Menno Barreveld. Casper is het broertje van Lieve (1).

CASPER LOU van Helden. Nu al het mooiste mannetje van 2017! 😍💙 Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Jun 2017 om 22:40 PDT

De zucht van Bobbi

,,Zucht, er moet nog een hoop gebeuren'', luidt de klaagzang van pornoster Bobbi Eden bij een archieffotootje waarop ze haar killerbody showt. Bobbi - die in oktober moeder werd van Brandon Ray - belooft zichzelf bewuster te eten, maar volger Maaike heeft nog een tip. ,,Misschien is Beter in Balans iets voor je. Lekker strak worden en energie voor 10. Natuurlijk ben je een mooie vrouw en natuurlijk dolgelukkig met dat mooie menneke, maar ik snap best dat je je lijf weer terug wil. Dat wil (bijna) elke vrouw!''