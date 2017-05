Chantal onzeker over oren en Freek duikt weer

Interview 'Feyenoordlied Brigitte Kaandorp bezorgde meteen kippenvel'

17:27 Ze zaten vorige week samen aan tafel bij RTL Late Night, Brigitte Kaandorp en John de Wolf. Na afloop ontstond het idee voor een nieuw Feyenoord-lied. De Maassluizer Arjan Verhagen, een vriend van De Wolf die ook in de studio was, vroeg aan de cabaretière of zij het wilde schrijven. Ze was enthousiast, de melodie werd Het Dorp van Wim Sonneveld en al een dag later had ze een couplet klaar.