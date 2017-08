Charles Aznavour krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

update Tim Hofman ziekenhuis in geslagen door boze huisjesmelker

16:51 BNN-presentator en vlogger Tim Hofman (29) is vandaag tijdens de opnamen van zijn YouTubeprogramma Boos het ziekenhuis in geslagen door een boze huisbaas. Het incident vond plaats in Nijmegen waar Hofman probeerde de bemiddelen in een slepend conflict tussen een huurder en een huiseigenaar.