Charlie Hunnam wilde vechten voor een rol als King Arthur

Hoofdrolspeler Charlie Hunnam wilde ver gaan om de rol van King Arthur te krijgen in de nieuwe film van regisseur Guy Ritchie. Toen hij auditie deed was hij erg afgevallen vanwege zijn rol in Sons of Anarchy. Ritchie twijfelde daardoor aan zijn kwaliteiten. Dit frustreerde Charlie zo dat hij voorstelde om er letterlijk om te vechten: ,,Luister, als jij je er zo druk om maakt, haal al die apen die ook auditie doen weer terug en wie overblijft krijgt de rol."