'Chris Cornell (52) van Soundgarden overleden'

De komende dagen had Cornell meerdere optredens gepland staan. Volgens Bumbery is het overlijden van de artiest plots en onverwachts. De doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend.



De zanger scoorde in de jaren negentig met Soundgarden de hit ‘Black Hole Sun’ en schreef later als solo-artiest het nummer ‘You Know My Name’ voor de James Bond-film Casino Royale.