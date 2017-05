'Chris Cornell bezweek onder invloed van medicijnen'

,,Zonder de resultaten van de toxicoloog weten we niet wat er is gebeurd met Chris, en of er stoffen zijn geweest die hebben bijgedragen aan zijn dood", stelt Kirk Pasich, de advocaat van de familie, vandaag in een verklaring. ,,Chris was een voormalig verslaafde en gebruikte daarvoor medicijnen. Mogelijk heeft hij meer dan de aanbevolen dosis gebruikt. De familie gelooft dat Chris niet wist wat hij deed."



Cornell werd eergisteren dood gevonden in een hotel in Detroit nadat hij met Soundgarden had opgetreden in de stad. Zijn vrouw Vicky had hem kort na de show gebeld. Cornell klonk toen volgens haar verward. ,,Hij was anders. Toen hij vertelde dat hij misschien te veel medicijnen had ingenomen, heb ik de beveiliging gewaarschuwd." De lijkschouwer concludeerde gisteren dat Cornell zichzelf heeft opgehangen.



Voor Vicky is de dood van haar man onbegrijpelijk. ,,Ik weet dat hij van onze kinderen hield en hij zou ze niet pijn doen door opzettelijk een einde aan zijn leven te maken", stelt ze. Het paar heeft twee kinderen: een dochter van 12 en een zoon van 11. De familie sluit af met een woord van dank aan de vele fans.