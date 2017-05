Cruiseschip Disney meert aan in Amsterdam

In Amsterdam is vandaag voor het eerst het cruiseschip de Disney Magic aangemeerd. Op de kolos krijgen 2.700 passagiers een complete Disney-ervaring. Er werken 950 crewleden op het schip dat 875 kamers, een bioscoop, een runtrack en 6 restaurants heeft. Disneymagie: er is onbeperkt softijs, Belle en het Beest dansen langs als je dineert en op zee knalt het vuurwerk! Bekijk hier exclusieve beelden van het schip.