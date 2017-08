Daniel Craig blijft toch James Bond

Craig deed er een paar maanden over om de knoop door te hakken. ,,Er is wat discussie over geweest en het heeft even geduurd, maar ik wilde eigenlijk altijd wel terugkeren'', gaf hij toe. Het wordt wel de laatste keer dat de Engelsman de befaamde spion speelt. ,,Ik wil op mijn hoogtepunt stoppen." De nieuwe 007-film staat voor 2019 op de planning en Craig is dan de 50 gepasseerd.