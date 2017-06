Daniel Day-Lewis: afscheid van allerbeste filmacteur ooit

Voorbereiding op zijn rollen was voor Daniel Day-Lewis het geheim van de smid. Zelden ging een acteur zo volledig op in werk als Day-Lewis die altijd streefde naar puur realisme in zijn vertolkingen. In dat opzicht was hij overtuigender dan zijn generatiegenoten en leverde hij altijd constante kwaliteit af. Het respect voor hem onder regisseurs, acteurs en filmkenners is altijd torenhoog geweest.



Het leverde hem drie Oscars op: voor My Left Foot (1990), There Will Be Blood (2008) en Lincoln (2013). Weinigen kunnen hem dat nazeggen. Ook werd de Iers-Engelse acteur genomineerd voor zijn rol in In the Name of the Father (1993) en Gangs of New York (2002).



Maar aan die prijzenregen zal nu een einde komen. Day-Lewis heeft gisteren officieel verklaard dat hij stopt met acteren. Zonder opgaaf van redenen. Nog één keer is Day-Lewis in een nieuwe film te zien: eind dit jaar gaat Phantom Thread in première, waarin hij een modeontwerper speelt die in de jaren 50 onder meer kleding ontwierp voor de Britse koninklijke familie.



Of de 60-jarige acteur er echt de brui aan geeft, is natuurlijk afwachten. Eerder gelastte hij een lange pauze in zijn carrière in. Eind jaren 90 trok hij zich terug in Florence om als meubelmaker en schoenenontwerper aan de slag te gaan. Regisseur Martin Scorsese haalde hem over weer te gaan acteren in Gangs of New York.