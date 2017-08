Danny Vera zorgt voor tranen met uiterst gevoelige Elvis-cover

videoDe van oorsprong Zeeuwse zanger-gitarist Danny Vera heeft gisteravond tv-kijkers kippenvel en tranen bezorgd met een uiterst gevoelig gezongen cover van Elvis Presley's ballade Can't Help Falling in Love. De 40-jarige crooner bracht bij RTL Summer Night een vocale tribute aan de in 1977 overleden King of Rock 'n Roll. Op sociale media werd zijn vertolking zo ongeveer de hemel in geprezen met lovende woorden als 'geniaal', 'wat een stem' en 'van uitzonderlijke klasse'.