David Beckham: Ik kus mijn kinderen zoals ik wil

,,Ik kus al mijn kinderen op de lippen, behalve de oudste, Brooklyn. Die is inmiddels achttien en zou het misschien een beetje raar vinden. Ik ben nu eenmaal heel liefhebbend naar de kinderen toe'', zegt David tegen The Sun . ,,We willen onze kinderen onze liefde tonen. We beschermen hen, passen op ze en steunen hen. Zo zijn Victoria en ik grootgebracht en zo gaan we om met onze eigen kinderen.''

Niet nieuw

Eerder kreeg zijn vrouw Victoria Beckham kritiek over zich heen na het plaatsen van soortgelijke kusfoto's. In juli vorig jaar vierde ze de vijfde verjaardag van Harper met 'kisses from mummy'. Het kiekje veroorzaakte een stroom aan reacties, maar de discussie zelf is 'zo oud als de wereld', stelde Fabulous Mama-hoofdredactrice Phaedra Werkhoven. ,,Het is niet nieuw dat we ons afvragen of we ons eigen kind mogen kussen. Het is vooral de opkomst van sociale media die ervoor zorgt dat iedereen er iets van moet vinden. Zeker als het een publiek persoon betreft.''