David: Bij Mara voelt het als thuis

Nu mag hij het eindelijk van de daken schreeuwen: Brabantse David (27) is al een half jaar gelukkig met de Westlandse Mara. ,,Ik heb weer een leven, naast het werk. Dat is zo fijn.’’

Petjes, brillen en wat ze ook allemaal uit de kast hebben getrokken afgelopen maanden om hun relatie voor de buitenwereld verborgen te houden tijdens stiekeme bezoekjes aan elkaar in Nederland en Roemenië. Want het moest natuurlijk geheim blijven, tot gisteravond. En nu mag David het eindelijk van de daken schreeuwen: Mara is zijn vrouw. ,,Weet je dat ik het gewoon gek vind om haar naam nu te zeggen. Steeds denk ik: oh nee, let op. Maar het mag. Eindelijk.’’

Rollercoaster

Zo eenvoudig als het nu klinkt, was het Boer zoekt Vrouw avontuur niet voor David. Vier miljoen kijkers zagen hem met zijn gevoelens worstelen afgelopen weken. Hij wist het niet meer, had hij nou kriebels voor Susanne of Mara. Wat het nou echt zo moeilijk? ,,Weet je wat het is. Ik was daar nog nooit geweest, bij het gevoel dat je van iemand gaat houden. Ik had me voor de liefde afgesloten na de dood van mijn moeder. En dan ineens zijn er twéé leuke meiden en we hadden het met z’n drieën ook heel gezellig. Toen moest ik ineens gaan vóelen. Terwijl ik normaal alles graag zakelijk overweeg. Maar ja, dat gaat niet in de liefde. Dat gevoel toelaten, en dat iemand míj ook leuk vindt, vertrouwen te geven. Dat was echt een rollercoaster. Maar bij Mara voelde ik me zo op mijn gemak. Zij is het gewoon. Bij haar voelt het als thuis.’’

Voorheen wat het werken, werken, werken. Nu heb ik mijn leven in Nederland weer terug. En dat is zó fijn

En nee, hij zou het niet anders doen. Ook al heeft hij Susanne misschien iets te veel het idee gegeven dat hij voor haar zou gaan. Net als Jorien, de derde logee, daarvoor. ,,Ik vind het gewoon moeilijk om iemand pijn te doen. Ik ben het liefst met iedereen bevriend. En zo’n keuzemoment, dat is het ergste dat er is, geloof me. Maar ik ben zoals ik ben, het loopt zoals het loopt, het is niet anders. En zoals je op tv echt niet anders hebt gezien dan hoe het werkelijk is gegaan.’’

Hersenloze mensen

En hoe voelde het dan dat heel het land, inclusief ondergetekende, hem maar in de richting van Susanne bleef pushen terwijl hij lekker met Mara op de bank de afleveringen zat te kijken? ,,Ja, dat is wel gek. Maar we konden er wel om lachen. Je probeert je wel af te sluiten voor alles wat mensen zeggen, maar af en toe lees je toch iets op Facebook. Wat mensen daar over je durven te beweren, zonder dat ze je kennen. Dat ik een gladjakker was bijvoorbeeld. Hoe durf je dat te schrijven? Weten jullie wel hoe moeilijk ik het had, denk ik dan. Wat een hersenloze mensen heb je toch. Daarentegen waren de reacties op straat wel heel leuk. Mensen die spontaan naar je toe komen en bijna smeken of ik hen wilde vertellen voor wie ik ging kiezen. ‘’

Volledig scherm © Boer Zoekt Vrouw