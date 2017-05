De filmversie van Baywatch is veel minder onschuldig

Door de pittige dialogen en pikante humor werd Baywatch in Amerika geen film voor alle leeftijden. Vooral een scène in een mortuarium waarbij Johnson en tegenspeler Zac Efron hannesen met het geslachtsdeel van een vermoorde misdadiger dat pontificaal in beeld verschijnt, is niet voor iedereen verteerbaar.



Het is ondenkbaar dat zo’n fragment destijds op de buis verscheen. De serie kende trouwens ook zijn obstakels. Toen in 1996 de sekstape van Pamela Anderson en haar toenmalige echtgenoot Tommy Lee openbaar werd, wilden diverse omroepen de serie niet meer uitzenden. Als ook de adverteerders zich terug hadden getrokken was de serie kopje onder gegaan. Maar het tegendeel gebeurde. Door de enorme publiciteit die de privé-opnamen van Anderson kregen, schoten de kijkcijfers van Baywatch omhoog.



Het was natuurlijk onvermijdelijk dat de twee belangrijkste acteurs uit de serie ook hun opwachting maken in de speelfilm. Hasselhoff zit onder meer in de slotscène, waarin hij samen met Dwayne Johnson mijmert over een eventueel vervolg waarin hij ook weer als Mitch mee kan doen. Johnson heeft daar geen bezwaar tegen.



Ook Pamela Anderson verschijnt in beeld. Zij is heel even te zien in een klein fragment waarin zij in super-slow-motion door het beeld wandelt. De jonge cast was diep onder de indruk toen zij op de set verscheen. Rohrbach: ,,Ik vond het geweldig om haar te ontmoeten. Pamela kwam op mij over als een vrouw die niet met zich laat sollen. Zo las zij Dwayne de les omdat zij vond dat hij vegetarisch zou moeten eten. Dat zou ik nooit in mijn hoofd hebben gehaald.’



Baywatch gaat donderdag in Nederland in première.