Dennis Weening blijft op Kos

Justin Bieber komt China niet in

14:09 Justin Bieber (23) is voorlopig niet welkom in China. De Canadese superster zou tijdens zijn Purpose wereldtournee het Aziatische land willen aandoen, maar een lokale instantie voor cultuur in hoofdstad Peking liet de zanger eerder deze week weten dat hij geen toestemming krijgt om in China te optreden. Zijn wangedrag tijdens eerdere shows in China zouden daaraan ten grondslag liggen.