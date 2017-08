Deze Disneyfilms krijgen een live-action remake

Er is heel wat te doen rond de knappe Hollandse acteur Marwan Kenzari die in de huid van slechterik Jafar zou kruipen in de remake van Aladdin. En ook de andere namen zijn niet mis. Will Smith neemt de fakkel over van Robin Williams en zal de Geest vertolken. Naomi Scott, die onlangs nog het roze lid van de Power Rangers op zich nam, zal Jasmine spelen, en Mena Massoud wordt Aladdin. Regisseur van dienst is Guy Richie, het creatieve brein achter onder meer Sherlock Holmes en The Man from U.N.C.L.E.



Release: nog niet bekend

Regisseur: Guy Ritchie

Cast: Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari en Will Smith