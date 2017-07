Deze sterren hebben net als Bono en Rihanna een missie

Rihanna en Bono praten vandaag in de ambtswoning met de Franse president Emmanuel Macron over onderwijs voor de armsten. Zij staan niet alleen in hun drang om de wereld een beetje mooier te maken. Van Taylor Swift tot Beyoncé: sterren met een missie.

Rihanna

Met slechts één tweet kwam Rihanna binnen bij de Franse president Macron om te praten over onderwijs. Dat lukt natuurlijk niet zomaar. De popzangeres staat bekend als echte weldoener. Ze heeft met haar eigen foundation een programma opgestart waarmee leerlingen uit Caribische landen in de VS kunnen studeren. Ook steunt ze een project dat kinderen uit meer dan 60 ontwikkelingslanden de mogelijkheid biedt een opleiding te volgen. De universiteit van Harvard riep haar in 2016 zelfs uit tot Filantroop van het Jaar. Dit kwam mede door haar bijdrage aan de bouw van een hypermodern oncologiecentrum voor diagnose en behandeling van borstkanker op Barbados.

Bono

U2-zanger Bono heeft de filantropie onder de sterren zo'n beetje uitgevonden. Bij de ontmoeting tussen de Franse president Macron en Rihanna duikt de Ierse rockster ook weer op namens zijn eigen stichting One. De National Journal bombardeerde hem tot politiek effectiefste celebrity. Bono voert vooral campagne voor problemen in de derde wereld. Hij is voorloper in de strijd tegen de aids-pandemie. Daarvoor begeeft hij zich meer dan eens op politiek terrein. Zo sprak hij in 2002 in het Witte Huis, nadat toenmalig president George W. Bush een bedrag van 5 miljoen dollar beschikbaar had gesteld voor de strijd tegen aids.

Beyoncé

Beyoncé is bij uitstek de wereldster die haar beroemdheid inzet om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. De Lemonade-zangeres gebruikt haar platform onder andere om de #BlackLivesMatter-beweging te steunen en de emancipatie van (donkere) vrouwen te stimuleren. Ook financiële steun aan goede doelen gaat de wereldster niet uit de weg. Zo haalde ze ruim 80.000 dollar op voor de watercrisis in Flint, Michigan en hield ze samen met haar man Jay-Z een benefietconcert voor de bestrijding van armoede in New York.

Taylor Swift

Volledig scherm © AFP Ze is al jaren te vinden in de lijstjes van best verdienende artiesten, en is niet huiverig om haar fortuin aan goede doelen te schenken. Zo doneerde Taylor Swift ruim 1 miljoen dollar aan het herstel van Louisiana, nadat grote overstromingen een deel van de staat hadden weggevaagd. Daarnaast gebruikt de Bad Blood-zangeres haar invloed al jaren om het gesprek over online pesten en een negatief zelfbeeld aan te gaan. Swift spreekt haar jonge fans regelmatig als een grote zus toe over deze onderwerpen en is niet bang om daarbij uit persoonlijke ervaringen te putten.

