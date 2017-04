Directeur Parkmobile werd overrompeld door spotlights

,,Ook wij vinden het vervelend dat we tijdens de uitzending geen goed antwoord hadden op de vragen en ook het probleem van de heer Scheffers niet direct hebben kunnen oplossen. Na de uitzending zijn we dan ook direct in gesprek met hem gegaan en tot een oplossing gekomen, waarbij meneer Scheffers het teveel betaalde bedrag terugkrijgt", aldus Parkmobile-woordvoerster Loes Meys.



Het item over de haperende stopknop was niet bij Parkmobile bekend en wordt nader onderzocht. ,,Parkmobile is er juist om hoge parkeerkosten te voorkomen en we doen er alles aan om dit ook in de toekomst te voorkomen. Uiteraard lossen we eventuele problemen op. We zullen ons uiterste best doen om dit in de toekomst voor te zijn. Hoewel het media-optreden beter had gekund, staat dit los van de kwaliteit van ons product."



Klanten met een vergelijkbare ervaring kunnen bij Parkmobile terecht.