Disney stopt met films op Netflix

Disney liet verder weten dat in het afgelopen kwartaal een lagere winst werd behaald op een omzet die vrijwel onveranderd bleef in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf zag de inkomsten uit zijn pretparken stijgen, maar bij de filmdivisie gingen de opbrengsten omlaag.

Winst

In het afgelopen kwartaal kwam bij de filmtak van Disney onder meer de nieuwe Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales uit, maar die kon het succes van Captain America: Civil War van een jaar eerder niet evenaren.