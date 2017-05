Disneybaas: we waren niet gehackt

De hacker dreigde de film in segmenten van vijf minuten vrij te geven als Disney geen 'losgeld', een onbekend bedrag in bitcoin, zou overmaken. Iger bevestigde gisteren in een interview met Yahoo dat de dreigementen inderdaad zijn binnengekomen bij de filmstudio, maar hij denkt dat de afzender blufte ,,Voor zover we weten zijn wij nooit gehackt. Er was een dreigement rond een hack of een gestolen film. We hebben besloten dat serieus te nemen maar niet op de eisen in te gaan. Daarna is er niets meer gebeurd."



Volgens veel Amerikaanse media ging de chantage over de vijfde Pirates Of The Caribbean-film, Dead Men Tell No Tales. Website TorrentFreak claimde echter mails te hebben gekregen van iemand die beweerde achter de hack te zitten, waaruit duidelijk werd dat het om een ruwe versie van Star Wars-film The Last Jedi ging.