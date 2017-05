Dit is de nieuwe bad guy in GTST

Ed Sheeran nu ook een museumstuk

Van de Britse zanger is een portret gemaakt dat sinds woensdag in de National Portrait Gallery in Londen hangt. Het schilderij van olieverf meet 1.20 bij 1.20 meter. Maker is de Ierse kunstenaar Colin Davidson, die eerder ook portretten maakte van onder anderen koningin Elizabeth en Brad Pitt.