Dit is de nieuwe Helga van Leur

Middendorp was al langer te zien bij RTL. Hij presenteerde het weer bij het Ontbijtnieuws, RTL Z en overdag op RTL 4. De meteoroloog is werkzaam voor Buienradar, waar hij ook weerupdates geeft. Nu is hij dus ook te zien op de tijdstippen waarop Helga van Leur normaal het weer presenteerde.



,,Ik ben ooit bij RTL terecht gekomen door de Facebookactie Jij vs. Helga van Buienradar", vertelt Middendorp over hoe hij bij de zender kwam. ,,Ik heb daarmee een stage bij Buienradar gewonnen. Buienradar is onderdeel van de RTL-nieuwsorganisatie. Nu is een logische volgende stap het presenteren van de avonduitzending van het RTL Weer."



Naast Middendorp zijn ook nog Amara Onwuka, Jennifer Faber, William Huizinga, Dennis Wilt en Nicolien Kroon via Buienradar aan RTL verbonden.