Dit lees je dit weekend in het AD Magazine

Hugo Borst: ,,Al een paar jaar schrijf ik in dit magazine over mijn moeder die alzheimer heeft en inmiddels in een verpleeghuis woont. Uit de ronduit ontroerende brieven die ik krijg naar aanleiding van mijn stukjes blijkt dat ik de niet de enige ben die zijn ouder beetje bij beetje verliest aan die verschrikkelijke ziekte.''



,,Sommige mensen vinden dat ik te openhartig ben over ma's aftakeling. Ik probeer altijd op een waardige manier te schrijven; over haar, over haar medebewoners, de medewerkers van het Verpleeghuis en de problemen waar zij tegenaan lopen. Omdat ik het belangrijk vind dat hun stem wordt gehoord, en dat er aandacht is voor hun werk. Het is mooi dat ik daarbij kan helpen.''



Speciaal voor dit themanummer sprak Borst met Linda de Mol. Ook zij zag haar moeder verdwijnen in de mist van dementie, en dit wordt haar eerste Moederdag zonder moeder. Ook een fotoserie van Margi Geerlinks over de vrijwillige voetbalmoeders langs de lijn.



