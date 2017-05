Dit zijn vanavond de concurrenten van OG3NE in de grote finale

spoorboekjeOG3NE staat vanavond in de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Kiev. Het trio neemt het op tegen 25 concurrenten uit even zoveel landen. Dit zijn, in volgorde van opkomst, de tegenstanders van Amy, Lisa en Shelley Vol. Muziekkenner Stefan Raatgever geeft alvast zijn oordeel over de acts. 1 ster = Sieneke trofee , 2 ster = Why-ai-ai-ai-ai? , 3 ster = Rechtop in de wind , 4 ster = Congratulations and celebrations! en 5 ster = Douze points .

1. Israel

IMRI – I Feel Alive (3 sterren)

Voor alle dames wier mannen liever ergens anders naar kijken: meteen bij het startsignaal de afstandsbediening te kapen. IMRI heeft namelijk al een prijs op zak: die van het lekkerste hapje van het festival. Wie er in slaagt om zijn spierbundels heen te kijken, ziet een moderne act rondom een fris, maar weinig opzienbarend dance-popliedje.

2. Polen

Kasia Mos – Flashlight (2 sterren)

Een hardnekkig misverstand in Eurovisieland is dat hard zingen de boodschap van een liedje meer betekenis geeft. Ook Kasia Mos trapt in die val en schreeuwzingt zich naar het einde van haar ballade die uiteindelijk net zoveel ontroering oproept als de voordracht van de menukaart van een Poolse snackbar.

3. Wit Rusland

Naviband – Story of my Life (2 sterren)

Verrassende publieksfavoriet tijdens Eurovision in Concert in de Amsterdamse Melkweg. Tekstueel past de heee-hooo-bijdrage van Wit-Rusland op een bierviltje, maar opzwepend is het wel. Inclusief kostuums om te schateren.

4. Oostenrijk

Nathan Trent – Running on Air (3 sterren)

Met een reuzenmaan van bordkarton kan er op de bingokaart met Eurovisieclichés meteen een kruisje door het vakje ‘gigantisch podiumattribuut’. Met Nathans niets-aan-de-hand-pop is verder weinig mis. Running on Air is inhoudelijk lichter dan een luchtballon, maar vrolijk word je er wel van.

5. Armenië

Artsvik – Fly With Me (3 sterren)

Etno-alarm! Zangeres Artsvik serveert Oosterse dans, rookgordijnen en klagerige vocalen. Vermoedelijk slecht geschikt voor West-Europese oren, maar favoriet ten oosten van de Donau. De dreigende luchten in het decor zijn onterecht. Artsvik doet mee voor een klassering in de top 10.

6. Nederland

OG3NE – Lights & Shadows (3 sterren)

Knap wat de zussen Vol hebben laten zien in Kiev. Hun professionaliteit en vocale vermogen roepen de vraag op wat OG3NE zou bereiken als het met een écht goeie song naar het festival was gekomen. Lights & Shadows klinkt te gedateerd om echt voor plek 1 te gaan. Een top 10 zou voor de drie perfectionisten mooi zijn.

7. Moldavië

Sunstroke Project – Hey Mama (3 sterren)

Wat een heerlijk rommeltje is dit. Net niet synchroon lopende danspasjes, drie hossende trouwjurken en een liedje dat werkelijk nergens over gaat. Bedenkt u zich als u uitgelachen bent nog even dat de saxofonist elke noot heeft geplaybackt. Aanmoedigingsprijs.

8. Hongarije

Joci Papai – Origo (3 sterren)

Zigeunerviolen, Hongaarse rap en een bijna huilend gezongen refrein. De inzending van Joci Papai – in Kiev bekend van de Rubiks kubus met zijn portret erop – heeft alles in zich voor een goed Eurovisiedebat. Charmant etnisch of tenenkrommend achterhaald? Sluit uw ogen en oordeel zelf. Of zoals ze in Hongarije plegen te zeggen: Be kell csuknod a szemed.

9. Italië

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma (5 sterren)

Topfavoriet bij de bookmakers. En dat is logisch. Dit is Songfestival in zijn zuiverste vorm. Een meteen mee te zingen, maar verder onbegrijpelijke zomersong. Wie gelooft dat de essentie van popmuziek het in 3 minuten tonen van alle leuke kanten van het leven is, vindt in vrolijke Francesco zijn ideale man. De precieze boodschap van Occidentali’s Karma is ons nog altijd onduidelijk, maar het is iets met een harige aap die kan breakdancen.

10. Denemarken

Anja – Where I Am (3 sterren)

Vakkundig geproduceerde doch zeer saaie inzending uit Denemarken. Anja zingt een elektroballade zoals we er dit jaar veel te veel horen. Dan helpen zelfs een vuurwerkgordijn of Anja’s help-ik-ben-mijn-contactlens-kwijt-choreografie niet meer. Pluspuntje: Anja is vocaal van OG3NE-niveau.

11. Portugal

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois (4 sterren)

Mysterieus verhaal uit Portugal. Zanger Salvador bleef wegens gezondheidsredenen – een ernstige hartafwijking naar verluidt – thuis en liet alle repetities over aan zijn zuster Luisa. Salvador vloog pas maandag naar Kiev, overdonderde dinsdag in de halve finale iedereen met zijn clochard-look en zijn jazzy fado. Die is zo onderscheidend en fraai dromerig dat hij vanavond zomaar kan winnen.

12. Azerbeidzjan

Dihaj – Skeletons (3 sterren)

In eerdere jaren kocht Azerbeidzjan nog wel eens een bundeltje sms-stemmen op pakweg Cyprus of Malta. Maar nu het toezicht is verscherpt, moet het allemaal van Dihaj komen. De zangeres straalt in Kiev de warmte van en koel-vries-combinatie uit, maar presenteert haar elektropop wel intrigerend.

13. Kroatië

Jacque Houdek – My Friend (2 sterren)

Kroatische Jacque kon niet kiezen: een R&B-glijballade of een dreunend opera-epos. Dus doet hij gewoon allebei en zingt een duet met zichzelf. Het resultaat is…uhm…interessant. En nee, dit is niet het moment voor grappen over een dikke teleurstelling of een gewichtige boodschap.

14. Australië

Isaiah – Don’t Come Easy (4 sterren)

Eén van de beste liedjes van dit jaar. Een traditionele ballade in modern arrangement. Australië is tegenwoordig vaste deelnemer en moest zich gewoon kwalificeren via de halve finale. Dat hij zijn aanvankelijke favorietenrol niet waarmaakt komt door zijn zwabberende stembanden.

15. Griekenland

Demy – This is Love (2 sterren)

Oké, Griekenland bezwijkt bijna onder zijn schuldenlast, maar was er echt niemand die Demy en haar dansers iets wilde lenen om hun kledingbudget op te hogen? Toegegeven, de roze brigade in Kiev hoor je niet snel protesteren tegen wat mannelijk naakt. Maar helaas heeft ook Demy’s discostamper weinig om het lijf.

16. Spanje

Manel Navarro – Do It for Your Lover (3 sterren)

Manel vloerde tijdens de repetities de voltallige roze delegatie met een authentieke nipple-slip. Zijn Jason Mraz-achtige surf-gitaarliedje is helemaal niet onprettig en doet verlangen naar een warme stranddag. Maar help, de bookmakers zetten Manel en zijn open overhemd op de laatste plaats!

17. Noorwegen

JOWST – Grab the Moment (2 sterren)

De Noorse delegatie deed iedere Eurovisiejournalist een papieren JOWST-masker cadeau. Aardig, maar het waarom van de Daft Punk-garderobe is nog steeds onduidelijk. De muzikanten vallen in elk geval wel op. Dat is prettig, want Noorwegen heeft weleens betere songs ingestuurd. Middenmoter.

18. Groot-Brittannië

Lucie Jones – Never Give up on You (3 sterren)

Groot-Brittannië beleeft tot nu toe een rampzalig Eurovisie-decennium. Met een bijna van het podium kukelende Bonnie Tyler in 2013 als absoluut dieptepunt. Maar er is verbetering in zicht. Lucie Jones zingt misschien een clichéballade, maar hoort met gemak bij de beste zangeressen van het festival. En dat maakt haar kansrijk voor de top 10.

19. Cyprus

Hovig – Gravity (2 sterren)

Pseudo-hippe drumbeat? Aanwezig. Clichétekst over liefde zo sterk als zwaartekracht? Check. En een zanger met een accent als de verkoper van een souvenirwinkel? Present. Kortom: Hovigs Gravity is een prima liedje. Voor in een cafetaria in Nicosia.

20. Roemenië

Ilinca feat. Alex Florea – Yodel it! (2 sterren)

Riemen vast! Roemeense jodelhiphop! Die combinatie klinkt net zo onwaarschijnlijk als een sambaorkest uit Kazachstan of een Songfestivalwinst voor Sieneke. Toch zien de bookmakers in deze feestelijke inzending een kanshebber voor de top 10. Wij zien vooral een reden het Roemeense lidmaatschap van de EU te heroverwegen.

21. Duitsland

Levina – Perfect Life (1 ster)

Als Levina nog geen fax op hoge poten van de advocaten van Sia en David Guetta heeft gehad, arriveert die ongetwijfeld vanavond. Het intro van Perfect Life is namelijk integraal gekopieerd van hun dance-hit Titanium. Tel daarbij Levina’s wiebelende stembanden en de Duitse delegatieleider kan volgend jaar weer een telefoontje van Duitslands eigen Vader Abraham, de 71-jarige Ralph Siegel, verwachten.

22. Oekraïne

O. Torvald – Time (2 sterren)

Het is duidelijk: Oekraïne heeft geen enkele behoefte het Songfestival nóg een keer te organiseren. Deze editie is een bevalling geweest voor de producers van de show. De macho rockband O. Torvald is op het campy liedjesfestijn zo verdwaald als Hans van Breukelen op zoek naar een nieuwe bondscoach.

23. België

Blanche – City Lights (3 sterren)

Wat een drama voor België. Hebben onze zuiderburen een fraai donker liedje dat goed genoeg is voor de winst, blijkt de zangeres eenmaal in Kiev een muurbloempje zoals die tijdens Boer Zoekt Vrouw aan tafel schoven bij boer Herman. En dan nog eentje die voorbij de gemeentegrenzen al heimwee krijgt naar de kookkunsten van mams ook.

24. Zweden

Robin Bengtsson – I Can’t Go On (4 sterren)

Zweden is zo perfect dat het bijna niet meer leuk is. Bengtssons liedje klinkt dankzij slim jat- …pardon leenwerk bij Justin Timberlake en Justin Bieber helemaal van nu. Tel daarbij de strakke choreografie met vijf loopbanden en Zweden heeft zoals gebruikelijk de top vijf binnen handbereik.

25. Bulgarije

Kristian Kostov – Beautiful Mess (3 sterren)

Hippe ballade uit één van de Zweedse hitfabrieken. Tikje voorspelbaar, maar wel heel slim in elkaar gezet. Kristian Kostov is pas 17, maar zong tijdens de repetities degelijk als een routinier. Zal vermoedelijk de sms-stemmen van de giechelende puberkolonie binnenhalen en geldt als outsider voor de zege.

26. Frankrijk

Alma – Requiem (3 sterren)

Vleugje Stromae, snufje traditioneel chanson en een verlichte Eiffel Toren in het decor. Alma is zo Frans als stokbrood, zingt foutloos en is een geduchte tegenstrever van OG3NE voor een ereplaats.