Dochtertje voor boer Henk en zijn Fiona

,,Het is een hele lieve, blije baby. Echt een zoet kind, dat is wel lekker. We zijn echte geluksvogels'', zegt Henk tegen de KRO .

,,Ze slaapt prima. Ze moet natuurlijk om de drie uur eten hebben, maar tussendoor gaat het erg goed. Het is een heel leuk, makkelijk meisje'', vertelt Fiona. Van tevoren wist het stel niet dat ze een meisje zouden krijgen. ,,Met Owen wisten we ook niet of het een jongen of een meisje zou worden, we wilden dat het een verrassing was.''