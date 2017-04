Documentaire Mr Probz volgende maand in première

De documentaire vertelt over de samenwerking van Mr Probz met sterren als 50 Cent en Armin van Buuren, waarmee hij optrad. Ook blikt Dennis Stehr, zoals de rappers echte naam luidt, terug op de brand die zijn huis verwoestte en vertelt hij over de schietpartij waar hij in 2010 bij betrokken was.



,,Ik wilde vooral geen standaard docu maken", stelt regisseur Bob van de Gronde. ,,Daarom heb ik ervoor gekozen om het filmisch te benaderen en de belangrijkste scènes uit het leven van Mr. Probz, zoals het afbranden van zijn huis, met acteurs na te spelen."



Mr Probz - Against the stream beleeft op donderdag 18 mei de wereldpremière in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Een dag later is de documentaire te bewonderen via het online kanaal Red Bull TV. RTL 5 zendt de film later eenmalig uit.