Doodsbange vrouw zakt ineen tijdens levend begraven-act van jonge Houdini

De van oorsprong Indonesische ontsnappingskunstenaar Demian Aditya (37) heeft zich voor het oog van miljoenen tv-kijkers levend laten begraven tijdens een uitzending van America's Got Talent. Zijn vriendin, die bij de huiveringwekkende act aanwezig was, viel bijna flauw van de spanning.

De hedendaagse Houdini wilde hoe dan ook de gevaarlijke levend begraven-act doen, omdat hij op internet had gezien dat iemand een soortgelijke truc met de dood had moeten bekopen. ,,Ik wil bewijzen dat ik het wel kan.'' Zijn voornaamste inspiratiebron is de Hongaars-Amerikaans goochelaar en boeienkoning Harry Houdini (1874-1926). Vervolgens liet Demian Aditya zich, gekneveld met kettingen, sloten en handboeien op drie meter diepte, in een houten kist zonder zuurstofvoorziening, begraven.

Daarna werd de put dichtgegooid met zand en had de ontsnappingskunstenaar maximaal anderhalve minuut de tijd om zich levend uit zijn benarde positie te bevrijden. Zijn bevreesde en van angst krijsende vriendin keek met tranen in de ogen toe hoe de klok wegtikte. Ze bezweek uiteindelijk bijna aan de spanning en moest door een studiobeveiliger op de been worden geholpen. Maar dan duikt iemand op die haar weer tot bedaren brengt.

Of daredevil Demian Aditya de truc al dan niet overleeft is te zien in een YouTube-filmpje van de act. De beelden gaan momenteel wereldwijd viraal. In amper een dag tijd is het filmpje al miljoenen keren bekeken.

© YouTube America's Got Talent

