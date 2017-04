Doris Day (95) blijkt twee jaar ouder dan gedacht

Doris hield lange tijd vol dat ze in 1924 was geboren, terwijl in het geboorteregister van haar geboorteplaats Cincinnati een Doris Mary Ann Kappelhoff te vinden was uit 1922. Dat document dook al vaker op, maar deze keer legt de actrice zich bij haar echte leeftijd neer. In een verklaring tegenover People zei haar woordvoerder dit weekend: ,,Doris is in prima gezondheid en nu weten we dat ze nog dichterbij de status van eeuweling is. Het zou me helemaal niet verbazen als we over vijf jaar haar honderdste vieren."



Ter ere van de verjaardag van de Que Sera, Sera-zangeres, kreeg People een recente foto van de Hollywoodlegende. Daarop is de hoogbejaarde actrice breeduit lachend te zien. Doris leidt de laatste decennia een teruggetrokken leven in het Californische plaatsje Carmel. Ze richt zich sinds haar pensioen op haar grootste passie: dierenwelzijn. Om haar 95e verjaardag te vieren, lanceerde de Doris Day Animal Foundation de campagne #DorisBirthdayWish. Fans werd gevraagd foto's van zichzelf met hun huisdier te sturen en een donatie te doen aan de stichting. ,,Ze geniet al het hele weekend van de foto's en blijft ze ook morgen op haar verjaardag bekijken", aldus haar woordvoerder zondag.