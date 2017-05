Doutzen gekiekt in doorweekt bloesje, Raymann gaat het theater in

Enthousiaste Tony

DJ Tony Star kan niet wachten totdat hij zichzelf vanavond naakt op een onbewoond eiland ziet rondhuppelen. De voormalig Oh Oh Cherso-ster doet mee aan het nieuwste seizoen van Adam Zkt. Eva VIPS en datet twee dames, die hun kleding ook thuis lieten.

Yes vanavond is het zo ver! Op @rtl5 @adamzktevavips @adamzkteva de naakte waarheid! Vind het zelf super spannend en ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden? #tonystar #adamzktevavips 20.30 RTL 5 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 May 2017 om 5:56 PDT

Testosteron op het toneel

Komiek Jörgen Raymann heeft meer details vrijgegeven van het toneelstuk Vastgoed B.V., waarin hij een hoofdrol heeft. Jörgen schittert in pak met Huub Stapel, Frederik Brom, Daniel Cornelissen, Jelle de Jong en Anton de Bies aan zijn zijde.

Kim geniet van Ibiza

Topmodel Kim Feenstra geniet van het tropische party-eiland Ibiza. De brunette heeft aan haar kleurtje te zien al flink wat zonnestraaltjes meegepikt. ,,Goedemorgen vanaf het magische Ibiza", schrijft Kim bij een foto waarop ze een nogal grote zonnebril draagt.

Good Morning from the Magic Island! #ibiza Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 May 2017 om 1:43 PDT

Carolien mag rommelen

Het mooie weer van gisteren is volgens Carolien Karthaus-Spoor zeker geen straf, maar de hoogzwangere blondine vindt het ook geen probleem als het wat minder mooi weer is. Dan mag ze namelijk 'gelegitimeerd' rommelen in de babykamer en dat is iets wat ze met alle liefde doet.

Heerlijk hoor die zomerse dagen, maar met dit weer mag ik gelegitimeerd de hele dag in z'n kamertje rommelen 💙👼🏼 #babyroom #cocoonen #babysokjesstrijken #vandiedingen #pregnant #babyboy Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 May 2017 om 0:40 PDT

Sportieve Donny

Dat Roelvink-hunk Donny regelmatig in de sportschool te vinden is, is geen verrassing meer. Vanochtend deelde de jongste telg van de familie een kiekje waarop hij met een speciale sportshake in de auto zit. ,,Daar gaan we weer!", schrijft hij gemotiveerd.

Daar gaan we weer!!! 💪🏽💪🏽@bodylabnl #bodylab Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 May 2017 om 1:51 PDT

De beste baan van Johnny

Volop genieten voor Johnny de Mol: de presentator is momenteel in Kenia en is zo blij als een kind. De Mol is voor een nieuw programma volop aan het reizen en daar maakt hij geregeld kiekjes van. Vandaag deelde hij een fotootje waarop hij met 5 koters lachend de camera inkijkt. ,,Love from Kenia!", luidt het bijschrift.

Morning everyone! Love from Kenia! 👍🏼😀🇰🇪❤🐘 #waarisdemolnouweer #blijalseenkind #heerlijkdit #hierwordikhappyvan #bestjobonearth Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 May 2017 om 22:28 PDT

Brandon kust mama Bobbi

Bobbi Eden is gek op haar zoontje Brandon Ray, en dat is geheel wederzijds. Het ventje geeft zijn moeder een dikke smakkerd en dat werd op beeld vastgelegd. Op het eigen account van Brandon Ray wordt het kiekje gedeeld. 'Onbetaalbaar!', zwijmelt één van zijn volgers.

❤ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 May 2017 om 0:28 PDT

Zomer voor Doutzen

De zomerse temperaturen hebben Doutzen Kroes zo te zien flink doen verlangen naar méér zon. Het topmodel deelt een fotootje waarop ze met een doorweekt en daardoor doorschijnend blousje is gekiekt. 'Wet T-shirt contest?!', grapt een mannelijke fan.

😎 #summertime ☀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 May 2017 om 0:09 PDT

Even wennen voor Arie

We kennen Arie Boomsma vooral als de man met de baard, maar vandaag is daar een einde aan gekomen. De presentator is in Mexico voor het programma Grenzeloos Verliefd. Hij besloot om een bezoekje aan de barbier te brengen. ,,Lang geleden dat ik gladgeschoren door het leven ging", meldt Arie. 'Staat je echt goed!', is één van de complimentjes.